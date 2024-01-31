Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!
Ferrari, 2024 Formula 1 aracının montajında plana uygun gidiyor ve bu işlemin tamamlanmasıyla dyno testleri gerçekleştirilecek.
Ferrari, 2024 Formula 1 aracının montajını tamamladı ve artık geleneksel hale gelen "ilk ateşleme" -yani montajın mükemmel şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere- gerekli departmanlara yönlendirildi.
Sonrasında yeni Ferrari, F1 yönetmeliklerinin takımlara izin verdiği 15 kilometrelik kısa test sürüşü için 13 Şubat'ta Fiorano'ya gitmeden önce, bir dizi önemli testin gerçekleştirileceği (15 kg'dan fazla sensör ve kablo tesisatından bahsediliyor) dyno tezgahına aktarılacak.
15 km'lik testte Charles Leclerc ve Carlos Sainz, kokpitin ergonomisini denemek ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için beş tur atacaklar.
Garip bir gün olacak, çünkü araç test edilse de, internet sitesi üzerinden eskisine nazaran daha "sönük" bir lansman yapılacak.
Mekanikerler kendilerini SF-24'ü test etmeye adayacaklar çünkü ertesi gün yeni araçla 200 km'lik kritik bir shakedown planlanıyor.
Bu, Ferrari için daha önemli bir gün olacak: iki sürücü reklam çekimlerinin yanı sıra, aracı gerçek anlamda ilk kez test edecekler.
Bu çok önemli seans, 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak üç günlük testten önce, pistteki son deneme olacak.
Bu planda herhangi bir aksaklık yaşanmaması gerekiyor çünkü hazırlanan program ve lojistik çalışmalar saati saatine planlandı.
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