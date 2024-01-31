Prime'a abone ol
Formula 1
Son dakika

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Ferrari, 2024 Formula 1 aracının montajında plana uygun gidiyor ve bu işlemin tamamlanmasıyla dyno testleri gerçekleştirilecek.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Franco Nugnes
Güncelleme
Ferrari SF-23. detail front wing

Ferrari, 2024 Formula 1 aracının montajını tamamladı ve artık geleneksel hale gelen "ilk ateşleme" -yani montajın mükemmel şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere- gerekli departmanlara yönlendirildi.

Sonrasında yeni Ferrari, F1 yönetmeliklerinin takımlara izin verdiği 15 kilometrelik kısa test sürüşü için 13 Şubat'ta Fiorano'ya gitmeden önce, bir dizi  önemli testin gerçekleştirileceği (15 kg'dan fazla sensör ve kablo tesisatından bahsediliyor) dyno tezgahına aktarılacak.

15 km'lik testte Charles Leclerc ve Carlos Sainz, kokpitin ergonomisini denemek ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için beş tur atacaklar.

Garip bir gün olacak, çünkü araç test edilse de, internet sitesi üzerinden eskisine nazaran daha "sönük" bir lansman yapılacak.

Mekanikerler kendilerini SF-24'ü test etmeye adayacaklar çünkü ertesi gün yeni araçla 200 km'lik kritik bir shakedown planlanıyor.

Bu, Ferrari için daha önemli bir gün olacak: iki sürücü reklam çekimlerinin yanı sıra, aracı gerçek anlamda ilk kez test edecekler.

Bu çok önemli seans, 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak üç günlük testten önce, pistteki son deneme olacak.

Bu planda herhangi bir aksaklık yaşanmaması gerekiyor çünkü hazırlanan program ve lojistik çalışmalar saati saatine planlandı.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!
Sonraki haber Steiner: "Eşit araçla yarışılması dahilinde zirvedeki pilot Verstappen olur"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Formula 1

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti! Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Formula 1

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor! Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Otmar Szafnauer, Andretti ile görüşüyor

Otmar Szafnauer, Andretti ile görüşüyor

Formula 1

Otmar Szafnauer, Andretti ile görüşüyor Otmar Szafnauer, Andretti ile görüşüyor

Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Leclerc ve Sainz, Barselona'daki 2025 lastik testini tamamladı

Leclerc ve Sainz, Barselona'daki 2025 lastik testini tamamladı

Formula 1

Leclerc ve Sainz, Barselona'daki 2025 lastik testini tamamladı Leclerc ve Sainz, Barselona'daki 2025 lastik testini tamamladı

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Formula 1

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Formula 1

Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor? Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Pinkham: "Ferrari'yi tekrar önde görmek isterim"

Pinkham: "Ferrari'yi tekrar önde görmek isterim"

Formula 1

Pinkham: "Ferrari'yi tekrar önde görmek isterim" Pinkham: "Ferrari'yi tekrar önde görmek isterim"

Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

Formula 1

Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

Formula 1

Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

Son Haberler

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol