Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

Ferrari, bugün 15:00'ten kısa bir süre önce güneşli bir havada yeni sezonda kullanacağı Ferrari SF-24'ü ilk kez piste gönderdi.

Ferrari, yönetmeliklerin izin verdiği 15 km'lik fırsatını kullanarak yeni araçla Fiorano'da yaklaşık beş tur atmayı seçti.

Aracı kullanan ilk isim Carlos Sainz'dı ve birkaç turun ardından garaja geldi. Charles Leclerc'in test yapıp yapmayacağı belli değil.

Çok sayıda Tifosi, pistin etrafını çevirerek yeni aracın piste çıktığı ilk ana tanıklık etmeye çalıştı.

Ferrari o anlara dair kısa bir video yayınlayarak yeni aracın piste çıktığını doğruladı fakat şimdilik çok fazla görüntü yer almıyor.

Fiorano pistinin 3 kilometrelik uzunluğu göz önüne alındığında, Ferrari'nin aracı test etmek için bugün sadece beş tur atacak.

Yarın ise 200 km'lik çekim günü gerçekleştirilecek ve o zaman her iki sürücü de 100'er kilometre tamamlayacak. Bu da yaklaşık sürücü başına 33 tura denk geliyor.

Shakedown Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari