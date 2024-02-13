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Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

Carlos Sainz SF-24'ü bu öğleden sonra Fiorano'da piste çıkardı. Ferrari, 15 km'lik bir testle tüm sistemlerin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Ferrari SF-24 Shakedown

Ferrari, bugün 15:00'ten kısa bir süre önce güneşli bir havada yeni sezonda kullanacağı Ferrari SF-24'ü ilk kez piste gönderdi.

Ferrari, yönetmeliklerin izin verdiği 15 km'lik fırsatını kullanarak yeni araçla Fiorano'da yaklaşık beş tur atmayı seçti.

Aracı kullanan ilk isim Carlos Sainz'dı ve birkaç turun ardından garaja geldi. Charles Leclerc'in test yapıp yapmayacağı belli değil.

 

Çok sayıda Tifosi, pistin etrafını çevirerek yeni aracın piste çıktığı ilk ana tanıklık etmeye çalıştı.

Ferrari o anlara dair kısa bir video yayınlayarak yeni aracın piste çıktığını doğruladı fakat şimdilik çok fazla görüntü yer almıyor.

Fiorano pistinin 3 kilometrelik uzunluğu göz önüne alındığında, Ferrari'nin aracı test etmek için bugün sadece beş tur atacak.

Yarın ise 200 km'lik çekim günü gerçekleştirilecek ve o zaman her iki sürücü de 100'er kilometre tamamlayacak. Bu da yaklaşık sürücü başına 33 tura denk geliyor.

Shakedown Ferrari SF-24

Shakedown Ferrari SF-24

Photo by: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
1 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
2 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
3 - 47

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
4 - 47

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
5 - 47

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
6 - 47

Fotoğraf: Divulgacao

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
7 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
8 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
9 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
10 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
11 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
12 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
13 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
14 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari
15 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari
16 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
17 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
18 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
19 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
20 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
21 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
22 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari
23 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
24 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari
25 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari

Casco di Charles Leclerc, Ferrari
26 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Casco di Carlos Sainz, Ferrari

Casco di Carlos Sainz, Ferrari
27 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Casco di Carlos Sainz, Ferrari

Casco di Carlos Sainz, Ferrari
28 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
29 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
30 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
31 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Antonio Giovinazzi, Ferrari

Antonio Giovinazzi, Ferrari
32 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari
33 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Oliver Bearman, Ferrari

Oliver Bearman, Ferrari
34 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Enrico Cardile, Direttore Tecnico Telaio Ferrari

Enrico Cardile, Direttore Tecnico Telaio Ferrari
35 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico Power Unit Ferrari

Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico Power Unit Ferrari
36 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Diego Ioverno, Direttore Sportivo Ferrari

Diego Ioverno, Direttore Sportivo Ferrari
37 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Xavier Marcos Padros, Ingegnere Ferrari

Xavier Marcos Padros, Ingegnere Ferrari
38 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ravin Jain, Stratega di gara Ferrari

Ravin Jain, Stratega di gara Ferrari
39 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Riccardo Adami, Engineer Ferrari

Riccardo Adami, Engineer Ferrari
40 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Matteo Togninalli, Responsabile Ingegneria di pista Ferrari

Matteo Togninalli, Responsabile Ingegneria di pista Ferrari
41 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
42 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
43 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
44 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
45 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24
46 - 47

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari
47 - 47

Fotoğraf: Ferrari

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