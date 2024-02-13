Ferrari, yeni SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı
Carlos Sainz SF-24'ü bu öğleden sonra Fiorano'da piste çıkardı. Ferrari, 15 km'lik bir testle tüm sistemlerin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.
Ferrari, bugün 15:00'ten kısa bir süre önce güneşli bir havada yeni sezonda kullanacağı Ferrari SF-24'ü ilk kez piste gönderdi.
Ferrari, yönetmeliklerin izin verdiği 15 km'lik fırsatını kullanarak yeni araçla Fiorano'da yaklaşık beş tur atmayı seçti.
Aracı kullanan ilk isim Carlos Sainz'dı ve birkaç turun ardından garaja geldi. Charles Leclerc'in test yapıp yapmayacağı belli değil.
Çok sayıda Tifosi, pistin etrafını çevirerek yeni aracın piste çıktığı ilk ana tanıklık etmeye çalıştı.
Ferrari o anlara dair kısa bir video yayınlayarak yeni aracın piste çıktığını doğruladı fakat şimdilik çok fazla görüntü yer almıyor.
Fiorano pistinin 3 kilometrelik uzunluğu göz önüne alındığında, Ferrari'nin aracı test etmek için bugün sadece beş tur atacak.
Yarın ise 200 km'lik çekim günü gerçekleştirilecek ve o zaman her iki sürücü de 100'er kilometre tamamlayacak. Bu da yaklaşık sürücü başına 33 tura denk geliyor.
Shakedown Ferrari SF-24
Photo by: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Casco di Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Casco di Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Casco di Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Casco di Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Antonio Giovinazzi, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Robert Shwartzman, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Oliver Bearman, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Enrico Cardile, Direttore Tecnico Telaio Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico Power Unit Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Diego Ioverno, Direttore Sportivo Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Xavier Marcos Padros, Ingegnere Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ravin Jain, Stratega di gara Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Riccardo Adami, Engineer Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Matteo Togninalli, Responsabile Ingegneria di pista Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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