Ferrari, yeni SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı

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Ferrari, yeni sezonda mücadele edeceği SF-23 aracını bugün Fiorano'da görkemli bir lansman etkinliğiyle tanıtmıştı.

Lansman sonra Ferrari, Fiorano'nun onaylanmamış versiyonunda 15 kilometrelik bir test gerçekleştirdi.

Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz arasında haksızlık olmaması için aracı kimin ilk kullanacağına "yazı tura" yoluyla karar verdi. Atılan paranın bir tarafında Leclerc, diğer tarafında Sainz vardı. Piste ilk çıkan isim iki tur, ikinci çıkacak isim üç tur atacaktı.

Sonuç olarak Leclerc, yeni aracı ilk kullanma fırsatına sahip olan isim oldu fakat sadece iki tur attı. Sainz ise aracı kullanan ikinci isimdi fakat üç tur attı.

Leclerc, test sürüşünün ardından çok mutlu olduğunu ve aracın hissiyatının çok güzel olduğunu dile getirdi.