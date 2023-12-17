Ferrari, yeni sezondan önce Leclerc ve Sainz'la kontrat yenilemeyi hedefliyor

Ferrari geçtiğimiz haftalarda hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın anlaşmasını uzatmak için görüşmelere başladı.

İki pilotla da iki ila üç yıllık anlaşmalar yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü gazetecilerle yemek yiyen Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e de bu konu soruldu.

Kontrat görüşmelerinde durumun nasıl olduğu sorusuna yanıt veren Vasseur, "Bildiğiniz gibi 2024 sonuna kadar bizimle kontratları var, bu da önümüzde hâlâ birkaç ay olduğu anlamına geliyor."

"Mercedes örneğine bakarsak, iki pilotla da Ağustos sonunda sözleşme yenilediler; yani önümüzde hâlâ haftalar ve aylar olduğunu düşünüyorum."

"Size bir yıl önce bu yılın sonuna kadar karar vermeye çalışacağımı söylemiştim, ancak sezonun son bölümünün çok zorlu geçtiğini itiraf etmeliyim."

"Görüşmelere başladık fakat programın biraz gerisindeyiz. Bunu bir sorun olarak görmüyorum, yakında bir karar vereceğiz." dedi.

Kontrat yenileme işlemlerinin yeni sezondan önce tamamlanmasını bekleyip beklemediği sorusuna Vasseur, "Hedef bu olabilir." yanıtını verdi.

Vasseur yeni sezonda Ferrari içerisinde "1 veya 2 numara" olmayacağını da açıkladı.

"Bir yıl önce tam da bu odada 'Charles takım içerisinde bir numara, Carlos iki numara' konusuyla alakalı pek çok soru aldığımı hatırlıyorum. Sürücülerimize eşit muameleden daha fazlasını garanti ettiğimizi çeşitli vesilelerle gösterdik, sanırım Singapur bunun en iyi örneğiydi."

"Charles, Carlos'a yardımcı olmak adına Russell'ı geçmeye ve onu kontrol etmeye çalıştı; bunun için de yarışa yumuşak lastiklerle başlamayı kabul etti. İyi iş çıkaran iki pilotumuz var, Carlos yaz arasından sonra Monza ve Singapur'da peş peşe iki çok iyi hafta sonu geçirerek çok güçlü bir iş çıkardı ve sezon finalinde gördüğümüz gibi Charles'a destek oldu."

"Bu doğrultuda devam edeceğiz, bir tane birinci sınıf ve bir tane de ikinci sınıf isme sahip olmak istemiyorum, iki aracımız ve iki değerli sürücümüz var. Bence sezonun olumlu yönlerinden biri Carlos ve Charles'ın performansı oldu."

"Küçük farklarla takıma hemen hemen aynı puanları kazandırdılar ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."