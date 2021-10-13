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Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, güncellenmiş Formula 1 motorunu son yarışlara getirmenin bazı riskleri olduğunu kabul ediyor ancak yeni motora geçmenin şu anda kendilerine avantaj getirdiğini düşünüyor.

Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, motor gelişiminin dondurulmasıyla ilgili mevcut kuralların ardından, bu yıl gelişim sürecini en üst düzeye çıkarmak için, sezonun ikinci yarısına bazı yeni güç ünitesi güncellemeleri getirme kararı aldı. 

Hibrit tarafta yapılan son güncellemelerin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc, Rusya Grand Prix'sinde grid cezası aldı.

Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda ise Carlos Sainz aynı şeyi yaptı ve yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirmeden önce, yarışa son sıradan başladı.

Leclerc, yeni motorla İstanbul'da podyum mücadelesi verdi ve bu performans artışı, İtalyan takımın McLaren'la verdiği üçüncülük savaşında İngiliz ekibi geçme konusundaki umutlarını artırmış oldu.

Bu motor güncellemesiyle Ferrari, gelecek yıl için planlanan yeni motor hakkında daha fazla bilgi edinmeyi planlıyordu ve buna ek olarak yeni motorun güç anlamında performans avantajı da oldu.

Takım patronu Mattia Binotto, bu motoru denemek için son yarışları beklemek yerine, güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede getirdiklerini ve bu sebeple de biraz risk aldıklarını belirtti.

Binotto, "Bu güç ünitesini Sochi'ye getirdiğimiz zaman ilk hedefimiz, 2022 yılında kullanmaya başlayacağımız üniteyle ilgili deneyimimizi artırmaktı."

"Bu sebeple bu üniteyi mümkün olan en kısa sürede getirdik. Acele ettik ve bazı riskler aldık, fakat bunlar hesaplanmış riskler."

"Güç ünitelerinin tamamen dondurulacağı 2022 yılından önce, pist üstünde kilometre tamamlamak ve kendi deneyimimizi elde etmek istedik. Bizim için kilit nokta bu ve bu sebeple yaptık." dedi.

Ferrari ve McLaren arasındaki mücadele çok yakın ve bitime altı yarış kala iki takım arasındaki puan farkı sadece 7.5. Bu yakın mücadelede bulunabilecek her ekstra performans büyük büyük önem taşıyor.

Binotto, yeni motorun getirdiği güç artışının çok büyük olmadığını söylüyor. Fakat yakın mücadelede bunun öneminin büyük olduğu görüşünde.

Takım patronu, "Bu açıdan bize küçük bir avantaj sağlıyor, ancak pistten piste değiştiği için bunu tur süresiyle ölçmek istemiyorum."

"Bu sadece saf içten yanmalı motor gücü değil, enerji geri kazanımından bahsediyoruz, bu yüzden [ölçmesi] biraz karmaşık bir durum. Fakat bize kesinlikle avantaj sağlıyor."

"Sıralama turlarında Charles'ın temposuna bakarsam, en iyi dördüncü zamanı yaptı ve arkasına baktığımda mücadele çok yakındı. Eğer bu güç ünitesi olmasaydı, birkaç pozisyon geride olacağından şüphem yok." dedi.

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