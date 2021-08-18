Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

Ferrari sezonun ikinci yarışında yeni bir güç ünitesine sahip olacağını açıkladı ve bu güç ünitesiyle hem Mercedes hem de Red Bull ile aradaki farkı kapatmak istiyorlar.

Diğer motor üreticileri, 2021 için planladıkları güncellemeleri yılın başında zaten getirdiler. Bu yüzden Ferrari'nin atacağı adım son derece önemli olacak.

Ferrari şu anda 2020 güç ünitesinden bazı parçalar kullanıyor ve bu yıl içerisinde getireceği bu güncelleme ile, bu parçaları da yenileyecekler. Bu güncellemenin Monza'daki yarıştan sonra getirilmesi planlanıyor ve hem Ferrari hem de Ferrari motoru kullanan tüm takımlara fayda sağlaması bekleniyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yakıt, yağlayıcı maddeler ve hibrit parçalarda yapılan çalışmaların ardından yeni motorla beraber 10 beygirlik bir güç artışı elde edilecek.

Güncelleme sayesinde artık güç ünitesinin daha düşük yakıt tüketimine sahip olacağı belirtilirken, aynı zamanda yanma odasındaki daha yüksek basınç sayesinde daha fazla güç de elde edilecek.

Scuderia Ferrari'nin yakıt&yağ partneri Shell, İtalyan ekiple yaptığı ortak çalışmalar sayesinde elde edilen bu kazançlarda büyük pay sahibi oldu.

Ferrari aynı zamanda hibrit parçalarda da güncellemeye sahip olacak. Bu değişikliklerle beraber güç ünitesinin enerji yönetiminin tek turda daha iyi olması hedefleniyor.

İtalyan ekip sezonun ikinci yarısı yaklaşırken takımlar şampiyonasında 163 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Fakat McLaren da tıpkı Ferrari gibi 163 puan toplamış durumda.