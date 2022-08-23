Ferrari, yeni kurallara erken odaklanması sayesinde güçlü olduğunu kabul etmiyor

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Ferrari, 2020 ve 2021 sezonlarında geride kalıp hiç galibiyet kazanamamasının ardından, bu sene şampiyonluk mücadelesine ortak oldu ve takımın her iki pilotu da galibiyetler kazandı.

2022'de devreye girecek yeni kural setinde avantajlar olduğunun farkında olan takım, geçtiğimiz senelerde bu sene için hazırladığı F1-75'in rekabetçi olması için ekstra zorladı.

Kimileri Ferrari'nin 2022 aracı üzerinde çalışmaya erkenden başlaması sayesinde diğerlerine kıyasla büyük ilerleme kaydettiğini iddia etse de, Ferrari durumun tam olarak böyle olduğunu düşünmüyor.

Binotto, Ferrari'nin kimseden daha erken başlamadığını, kendilerinin de geçen sene McLaren ile mücadele içerisinde olduklarını ve 2021 aracının gelişimini erkenden durduramadıklarını, bu yüzden gelişimin daha iyi iş çıkarmaları sayesinde olduğunu söyledi.

Bazılarının, Ferrari'nin güçlü formunun erkenden çalışmaya başlamaması sayesinde olduğunu iddia etmesinin haksız olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Binotto, "Bunun haksız olduğunu düşünmüyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Böyle düşünmemin nedeni, öncelikle 2022 aracını geliştirmeye hepimiz tam olarak aynı anda başladık. Ancak 2021 Ocak ayında simülatörde çalışmaya ve yeni araçlarla rüzgar tüneline girmeye başladık. Öncesinde bunu yapamıyorduk."

"Yani diğerlerine kıyasla yeni aracı geliştirmeye erken başlamadık. Hepimiz tam olarak aynı zamanda başladık."

"Sonrasında projeye ne kadar kaynak ve öncelik aktardığımız önemli oldu. Belki 2021 şampiyonluğu için mücadele eden iki takım, 2021'deki gelişime daha fazla kaynak aktarmış olabilir ancak biz de bunu yaptık çünkü McLaren ile mücadele ediyorduk."

"Sezonu dördüncü bitirmek hedeflerimizde değildi. Şampiyonanın sonuna kadar onlarla savaşmak durumunda kaldık ve 2021 boyunca biz de aracımızı geliştirdik." şeklinde cevap verdi.

Binotto, geçen sene eşit şartlarda mücadele ettikleri McLaren'a kıyasla kendilerinin bu sezonki formlarının, ne kadar iyi iş çıkardıklarının bir başka işareti olduğunu düşünüyor.

Binotto, "2021 aracının gelişimine tabii ki Mercedes ve Red Bull kadar kaynak ayırmadık ancak onların arkasındaki diğer takımlar için durum çok farklı değildi."

"Biz McLaren ile savaşıyorduk, onlar da bizimle savaşıyordu. Tam olarak aynı kaynaklara, aynı seçeneklere sahiptik. Belki, bizim yaptığımız gibi, onlar da 2022'ye öncelik vermişlerdir ancak sonuç farklı oldu. Ayrıca 2020 ve 2021'de bu takımın gerçek kapasitesinde performans göstermediğini düşünüyorum." dedi.

Şampiyonluk mücadelesi

Ferrari, sezona kontrolü elinde bulundurarak başlamıştı ancak sezon ilerledikçe rakibi Red Bull öne geçti.

Ferrari her ne kadar şampiyonluk umutlarını sürdürüyor olsa da, Binotto 2022'ye girerken hedeflerinin sadece şampiyonluğu kazanmak olmadığını söyledi.

Binotto, "Bizim amacımız yeniden rekabetçi olmak ve tüm sezon boyunca rekabetçi kalmaktı."

"Sezon başında rekabetçiydik ve şu ana kadar aracı geliştirmeyi ve rekabetçi kalmayı başardık. Bu açıdan evet, şu ana kadar en azından ilk hedeflerimize ulaşmış olduk." dedi.

Şampiyonluk mücadelesinde zaman zaman baskının aşırı olup olmadığı sorulduğunda ise Binotto, "Ferrari'de baskı her zaman olacaktır."

"Bu değiştiremeyeceğimiz bir şey çünkü bu, şu ana kadar elde başarılanlar ve insanların beklentileri açısından markanın temsil ettiği şeyin bir parçasıdır."

"Bu baskıyla baş etmemiz gerek çünkü baskı hiçbir zaman yok olmayacak. Bunların da - takımın baskıyla başa çıkabilmesi, baskıyı dışarıda bırakabilmesi ve odaklanabilme kapasitesi - işin bir parçası olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.