Ferrari: "Yeni kurallar aerodinamik performans kaybına yol açtı"
Ferrari şasi departmanı lideri Enrico Cardile, SF-23 aracının teknik özellikleri hakkında konuştu.
Cardile, Ferrari 2023 lansmanında aracın en belirgin özelliklerini ve 2022 aracıyla olan farklılıklarını açıkladı.
Cardile, "2023 aracı, geçen yılki aracın bir evrimi. Ancak her şey tamamen yeniden tasarlandı."
"Aerodinamik açıdan amacımız iki yönlüydü: Dikey yere basma kuvvetini artırarak yeni düzenlemeler nedeniyle kaybedilenleri telafi etmek ve belirlediğimiz denge özelliklerini elde etmek."
"Süspansiyon da tamamen yeniden tasarlandı. Bir yandan aerodinamikçilerin istedikleri sonuçları elde etmelerine yardımcı olmak, diğer yandan da pistte araç üzerinde yapılabilecek ayar aralığını artırmak için."
"Araçtaki en belirgin değişiklikler kesinlikle ön süspansiyon alanında. Aerodinamiğin talepleri doğrultusunda yüksek bağlantı çubuğuna sahip bir konfigürasyondan düşük bağlantı çubuğuna sahip bir konfigürasyona geçtik."
"Ön kanat da burun yapısı gibi farklı, çünkü ana unsur artık buruna bağlı değil; sabit olmayan bir durumda. Karoser daha çok geçen yıl yapılanların devamı niteliğinde ama daha uç noktalarda." dedi.
Yeni düzenlemelere nasıl uyum sağlandığı sorusuna Cardile, "Pistte savrulma riskini azaltmak için getirilen yeni dönem kuralları aerodinamik performansta net bir kayba yol açtı, aslında oldukça önemli bir kayıp."
Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"Geliştirme açısından, çalışmalarımız önceki yıllardan çok farklı değildi. Sadece aracın geometrisini yeni düzenlemeler nedeniyle oluşan yeni akış şekillerine uyacak şekilde uyarlamamız gerekiyordu." yanıtı verdi.
Cardile, yeni düzenlemelerin yanı sıra bütçe sınırının araç performansı üzerinde büyük bir etkisi olduğunun da altını çizdi.
Cardile, "Bütçe sınırının performans üzerinde şüphesiz bir etkisi oldu."
"Bu nedenle, bu yılki aracı tasarlarken bunu göz önünde bulundurmak zorundaydık."
"Bu konuda izlediğimiz yol, aracın hangi alanlarının performansa çok az veya hiç katkı sağlamadığına karar vermek ve ardından aracın bu alanlarını bir öncekine benzer tutmaya çalışmaktı."
"Rakamsal olarak bu, bu yılki araçta taşınan parçaların sayısının, bütçe sınırı olmaksızın önceki düzenlemelere göre üretilmiş bir aracın iki katı olduğu anlamına geliyor." dedi.
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