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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"

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Ferrari: "Yeni kısıtlamalar pit stopları yavaşlatmayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Haz 2020 09:36

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, COVID-19 kısıtlamalarına rağmen bu yıl daha yavaş pit stoplar görmeyeceklerinin altını çizdi

Koronavirüs pandemisi sonrası uygulanan protokollerin bir parçası olarak, takımların yarışlara getirdiği personel sayısı önemli oranda azalacak.

Araç üzerinde çalışmasına izin verilen personel sayısı artık 80 olacak ve bu da takımların çalışma şeklini etkileyecek.

Ayrıca takımlar, kendi içlerinde ikiye bölünecek ve koronavirüsün yayılımını sınırlamaya çalışacaklar. Bu sayede her iki araç üzerinde çalışan personel ayrılmış olacak.

Tüm bunlar takım çalışanlarının birlikte çalışmasını zorlaştıracak ve garaj çalışmalarının öncesine kıyasla daha uzun sürmesi bekleniyor.

 

Ancak Mekies, pit stop tarafında takımların her zamanki kadar hızlı olacağını düşünüyor.

Mekies, "Artık daha önce olmayan, toplam 80 kişilik genel bir personel sınırımız olacak. Bu nedenle çoğunlukla teknik ekipten olmayan insanları azaltmak zorunda kaldık. Sonuç olarak pit stop çalışmaları  ve mühendislik işlemleri pek de fazla etkilenmeyecek."

“Tabii ki piste mümkün olduğunca az insan getirmeye çalıştığımız için biraz etkilenecekler. Ancak genel olarak pit stop veya benzeri operasyonlarda yer alan çalışan sayısında büyük değişiklikler görmeyeceksiniz."

“Uzaktan mümkün olduğunca çok şey yapmak için personel sayısını büyük ölçüde azalttık. Bildiğiniz gibi Maranello'da, operasyonlarımızı destekleyen uzaktan paralel dediğimiz bir garajımız var. Böylece yapabildiğimiz her şeyi uzaktan yapacağız. Eminim diğer takımların yanı sıra FIA da işin çoğunu uzaktan yapmak için kendilerini organize etmiş olacak."

“Ancak pit stoplar söz konusu olduğunda, öncekiyle aynı operasyonlar olacak." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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