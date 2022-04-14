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Ferrari yeni hibrit sistemini Miami GP'ye getirmeye hazırlanıyor!

Ferrari, İspanya'da güç ünitesi değişikliğine gidecek. FIA'nın Eylül ayına kadar onaylama süresi verdiği yeni hibrit sistem normalde planlanan Barselona yarışı yerine Miami'ye getirilecek.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari yeni hibrit sistemini Miami GP'ye getirmeye hazırlanıyor!
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Ferrari şimdi sadece F1-75'in değil, tüm müşteri takımlarının işini kolaylaştıracak yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

İtalyan üretici, Imola'ya dalgalanma ile mücadele için güncellenmiş yeni bir taban güncellemesi getirecek. Sonraki yarış Miami GP'de ise FIA'nın Eylül ayına kadar gelişim izni verdiği yeni hibrit güncellemesini sunacak.

Charles Leclerc, indiscusso leader del mondiale piloti con la Ferrari F1-75

Charles Leclerc, indiscusso leader del mondiale piloti con la Ferrari F1-75

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari'nin üzerinde çalıştığı parçalar, MGU-K, batarya ve kontrol elektroniği ünitelerini kapsıyor. Bu üç ünite de 1 Eylül'e kadar geliştirilebiliyor.

Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin normalde bu üniteyi, bu yılki ikinci motora geçmeyi planladığı İspanya'ya getirmeyi düşündüğünü ancak simülasyon verileri olumlu sonuç verdiği için Amerika GP'ye getirme kararı aldığını öğrendi.

Hibrit sisteme Miami'de geçecek Ferrari, Barselona'da bu yılki ikinci motoruna geçiş yapacak ve sezona başladıkları ilk motoru, yılın kalan kısmında antrenman seanslarında kullanacak. Böylece ikinci motorun kilometresi az tutulacak.

Hibrit sistem, Ferrari'nin mevcut güç ünitesi için planladığı adımlardan sonuncusunu işaret ediyor ve önemli bir güç artışı sağlaması bekleniyor. Ferrari, yaz sonuna kadar gelişim imkanı olduğunu biliyor ancak Max Verstappen ve Red Bull'la daha büyük bir fark yaratmak amacıyla yeni hibrit sistemin bir an önce faydalanmak istiyor.

Ferrari'nin müşteri takımları Alfa Romeo ve Haas da Maranello merkezli takımın hazırladığı son hibrit güncellemesinden faydalanacak. Bu da orta grup için verdikleri savaşta pozitif bir haber.

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Photo by: Giorgio Piola

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