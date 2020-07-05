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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

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Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Tem 2020 11:31

Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin Macaristan Grand Prix'si için planladığı yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa getirebileceğini öğrendi.

Planlar, yeni SF1000’in Hungaroring’e yetişeceği yönünde. Ancak yarış departmanı, bazı parçaları gelecek haftaki yarışa yetiştirmeye çalışıyor. Bu yüzden eni kanatları ve farklı bir tabanı Avusturya'da görmek mümkün olabilir.

Ferrari'nin amacı SF1000'in gelişimini tahmin etmek olacak. Ferrari'nin yarış departmanı şu anda büyük bir baskı altında , çünkü Hungaroring'e götürülmesi planlanan güncelleme paketini, önümüzdeki hafta getirme arzusu var.

Spielberg'deki ikinci yarışta bazı parçaları kullanmak, SF90'a kıyasla geriye doğru bir adım olan SF1000'in performansıyla ilişkin yapılan  değerlendirmelerde İtalyan ekibe yardımcı olabilir.

Mattia Binotto, karantina sonrasındaki beş haftanın, aracı yeniden yapmak için yeterli olmadığını söylemişti. Ancak Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Ferrari'nin hatalarını düzeltme işinin başında olan Simone Resta'nın yaptığı çalışmalar bir hafta içerisinde pistte olacak.

Maranello'daki fabrikada uygulanan COVID-19 güvenlik protokolleri fabrikanın %100 kapasite ile çalışmasının önüne geçiyor ancak buna rağmen, daha farklı bir konsept bulma amacıyla yapılacak olan yeni ön ve arka kanatları tamamlama konusunda ümit var.

Bunlar, tanımlanmış bir üretim zamanlamasına sahip karbon parçalar ancak bazı işlemleri zorlayarak, Macaristan yerine Avusturya'daki ikinci yarışta kullanılmasını sağlayacak birkaç saat kazanılabilir. 

Ferrari'nin yeni vites kutusu tasarımının yetişmesi ise beklenmiyor. Mevcut tasarım, Sebastian Vettel'in şikayet ettiği ani arkadan kayma sorununa yol açan kısım. Bu değişiklik sonrası Ferrari, FIA tarafından verilen iki gelişim hakkından ilkini harcamak zorunda kalacak çünkü vites kutusu, şasi ve motor ile beraber, ilk GP'den itibaren dondurulacak parçalardan biriydi.

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Liste

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
2/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
4/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Il messaggio "Forza Alex" sulla Ferrari SF1000

Il messaggio "Forza Alex" sulla Ferrari SF1000
5/20

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
6/20

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
7/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
8/20

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
9/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari durante la conferenza stampa

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari durante la conferenza stampa
10/20

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
11/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari cammina lungo il tracciato

Sebastian Vettel, Ferrari cammina lungo il tracciato
12/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
13/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
15/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, lascia i box mentre arriva Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, lascia i box mentre arriva Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
16/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
17/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
18/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
19/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
20/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik FP2
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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