Ferrari, yeni güncellemeleri Red Bull Ring'deki ikinci yarışa yetiştirebilir!

Planlar, yeni SF1000’in Hungaroring’e yetişeceği yönünde. Ancak yarış departmanı, bazı parçaları gelecek haftaki yarışa yetiştirmeye çalışıyor. Bu yüzden eni kanatları ve farklı bir tabanı Avusturya'da görmek mümkün olabilir.

Ferrari'nin amacı SF1000'in gelişimini tahmin etmek olacak. Ferrari'nin yarış departmanı şu anda büyük bir baskı altında , çünkü Hungaroring'e götürülmesi planlanan güncelleme paketini, önümüzdeki hafta getirme arzusu var.

Spielberg'deki ikinci yarışta bazı parçaları kullanmak, SF90'a kıyasla geriye doğru bir adım olan SF1000'in performansıyla ilişkin yapılan değerlendirmelerde İtalyan ekibe yardımcı olabilir.

Mattia Binotto, karantina sonrasındaki beş haftanın, aracı yeniden yapmak için yeterli olmadığını söylemişti. Ancak Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Ferrari'nin hatalarını düzeltme işinin başında olan Simone Resta'nın yaptığı çalışmalar bir hafta içerisinde pistte olacak.

Maranello'daki fabrikada uygulanan COVID-19 güvenlik protokolleri fabrikanın %100 kapasite ile çalışmasının önüne geçiyor ancak buna rağmen, daha farklı bir konsept bulma amacıyla yapılacak olan yeni ön ve arka kanatları tamamlama konusunda ümit var.

Bunlar, tanımlanmış bir üretim zamanlamasına sahip karbon parçalar ancak bazı işlemleri zorlayarak, Macaristan yerine Avusturya'daki ikinci yarışta kullanılmasını sağlayacak birkaç saat kazanılabilir.

Ferrari'nin yeni vites kutusu tasarımının yetişmesi ise beklenmiyor. Mevcut tasarım, Sebastian Vettel'in şikayet ettiği ani arkadan kayma sorununa yol açan kısım. Bu değişiklik sonrası Ferrari, FIA tarafından verilen iki gelişim hakkından ilkini harcamak zorunda kalacak çünkü vites kutusu, şasi ve motor ile beraber, ilk GP'den itibaren dondurulacak parçalardan biriydi.