Ferrari, yeni güncellemeleri Fiorano'daki "özel bir testte" deneyecek

Ferrari, uzun zamandır Imola için yeni bir güncelleme hazırlıyor ve bu güncellemenin üretimi resmen tamamlandı.

İtalyan ekip, bu güncellemeleri Imola yarışında denemeden önce, bir çekim günü kapsamında piste çıkarma kararı aldı.

Bundan ötürü Ferrari, ikinci çekim günü hakkını bu hafta Fiorano'da kullanacak. Test iki gün sürecek; Ferrari 200 km'lik çekim hakkının yarışını perşembe, diğer yarısını cuma günü kullanacak.

Perşembe havanını bulutlu, cuma günü güneşli olması bekleniyor.

Ferrari bu sayede takımın bu yıl için planladığı üç güncelleme paketinden ilkinin potansiyelini değerlendirme hedefinde.

Bu testte takımın yeni ana sponsoru HP için özel çekimler yapılacak. Ayrıca Oliver Bearman'a da Haas ile Imola'daki ilk seansta piste çıkmadan önce bir test fırsatı sunulacak.

Ferrari, testte Carlos Sainz ve Charles Leclerc'i de kullanacak. İkili rüzgar tüneli ve simülatörde görülen verilerin, pist üstü verileriyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edecek.