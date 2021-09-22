Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

Ferrari, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl güç ünitesine yeni bir güncelleme getireceğini ve bu sayede performans anlamında "önemli bir adım" atmayı planladığını duyurmuştu.

Kurallara göre takımların, güç ünitesi parçalarının her birine yılda bir kez güncelleme getirmesine izin veriliyor.

Ferrari F1'in patronu Mattia Binotto, güncellenmiş güç ünitesini bu ayın başında yapılan Monza GP'den önce getirmeyi planlamadıklarını söylemişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Rusya GP öncesi bir açıklama yayınlayan Ferrari, Leclerc'in bu hafta sonu Sochi'de güncellenmiş güç ünitesine geçeceğini doğruladı.

Macaristan'da Lance Stroll ile ilk turda kaza yapan ve motorlarından birini kaybeden Leclerc, değişiklikten ötürü pazar günkü yarışa gridin en gerisinden başlamak zorunda kalacak.

Takım arkadaşı Carlos Sainz ise, takımın sahip olduğu yaklaşımın bir parçası olarak güncellenmiş hibrit sistem için beklemek zorunda kalacak.

Takımdan yapılan açıklamada, “Bu güncellemenin ana amacı 2022 projesi için deneyim kazanmak."

"Bunun için hem teknik hem de lojistik anlamda çok çaba sarf edildi ve mümkün olan en kısa sürede kullanabilmek adına sürücüler arasında kademeli olarak kullanılacak."

“Charles, yeni hibrit sisteme sahip olan ilk sürücü olacak. Bu karar, Macaristan GP kazasında hasar gören batarya takımıyla alakalı potansiyel risklerden kaynaklanıyor."

"Sochi'de Leclerc tamamen yeni bir güç ünitesine sahip olacak ve bu nedenle gridin arkasından başlayacak." denildi.

Ferrari, Sainz'ın yeni hibrit sisteme ne zaman geçeceğine ise rekabet seviyeleriyle cezanın etkisi arasındaki uzlaşmayı değerlendirdikten sonra karar verecek.

Monza'da gerçekleştirilen yarışı McLaren kazandı ve şampiyonada Ferrari'yi geride bıraktı. Bu güncelleme, Ferrari'ye bu açıdan bir destek olabilir. Şu anda iki takım arasında 13.5 puan fark var.