Ferrari, yeni F1-75'le ilk sürüşünü yarın yapacak

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Ferrari, perşembe günü yaptığı lansmanla beraber 2022 aracını tanıttı ve yeni teknik düzenlemeler çerçevesinde tamamen farklı bir tasarıma sahip olan araçta kırmızı&siyah renk düzeni kullanıldı.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr, 23-25 Şubat Tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek sezon öncesi testleri başlamadan önce yeni Ferrari F1-75'in tadına ilk kez bakacak.

Yapılan açıklamaya göre Ferrari, yarın Fiorano'da bir gösteri etkinliği düzenleyecek ve 15 kilometre mesafe tamamlayacak.

Takım ilk gerçek testini ise gelecek hafta salı günü Barselona'da yapacak. Takım, o gün 100 kilometrelik bir sürüş yapacak.

Motorsport.com'a konuşan Mattia Binotto, ”Yarın Fiorano'da ilk demo etkinliğimizi gerçekleştireceğiz."

“Normal pistte yapılmayacak ve yönetmeliklere göre sadece 15 km sürecek. Bu, sadece gösteri amaçlı yapılacak ve yarın gerçekleştireceğiz."

“Sonrasında Barselona'ya gideceğiz ve 22'sinde 100 km'lik bir çekim günümüz olacak."

Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

“Şu noktadan itibaren kış testinin başlangıcına kadar, birkaç günümüz, bir demo etkinliğimiz ve arabacı kullanacağımız bir çekim günümüz olacak." dedi.

Sportif Yönetmelikleri'ne göre takımlara F1 araçlarıyla yılda iki kez, normal pistte yapılmayan bir gösteri sürüşü izni veriliyor.

Bu testler, onaylanmış pist konfigürasyonlarında yapılamıyor ve uzunluğu 15 kilometreyi geçmiyor. Ayrıca araçta gösteri lastikleri oluyor.

Ferrari 2020 yılında da benzer bir yol seçmiş ve Charles Leclerc, SF1000'i Maranello caddelerinde sürmüştü.

Barselona'daki çekim günü ise 100 km ile sınırlı olacak ve 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak testlerin başlamasından önce daha kapsamlı bir test olacak.

Ferrari, testlerde mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor ve hemen büyük bir güncelleme paketi getirmeyi düşünmüyor.

Binotto, ”Birkaç gelişmemiz olabilir ancak çok büyük şeyler değil. Çünkü bence baştan itibaren, anlama, öğrenme ve nihayetinde aracın potansiyelini kullanmakla ilgili olacak." dedi.