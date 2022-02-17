Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA yeni Standart Elektrik Kontrol Ünitesi için ihale sürecini başlattı
Formula 1 / Ferrari F1-75 lansmanı Son dakika

Ferrari, yeni F1-75'le ilk sürüşünü yarın yapacak

Ferrari, F1-75 ile yarın 15 kilometrelik bir gösteri etkinliği düzenleyecek. Takım, ilk gerçek testini ise gelecek hafta salı günü yapacak.

Ferrari, yeni F1-75'le ilk sürüşünü yarın yapacak
Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Ferrari, perşembe günü yaptığı lansmanla beraber 2022 aracını tanıttı ve yeni teknik düzenlemeler çerçevesinde tamamen farklı bir tasarıma sahip olan araçta kırmızı&siyah renk düzeni kullanıldı.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr, 23-25 Şubat Tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek sezon öncesi testleri başlamadan önce yeni Ferrari F1-75'in tadına ilk kez bakacak.

Yapılan açıklamaya göre Ferrari, yarın Fiorano'da bir gösteri etkinliği düzenleyecek ve 15 kilometre mesafe tamamlayacak.

Takım ilk gerçek testini ise gelecek hafta salı günü Barselona'da yapacak. Takım, o gün 100 kilometrelik bir sürüş yapacak.

Motorsport.com'a konuşan Mattia Binotto, ”Yarın Fiorano'da ilk demo etkinliğimizi gerçekleştireceğiz."

“Normal pistte yapılmayacak ve yönetmeliklere göre sadece 15 km sürecek. Bu, sadece gösteri amaçlı yapılacak ve yarın gerçekleştireceğiz."

“Sonrasında Barselona'ya gideceğiz ve 22'sinde 100 km'lik bir çekim günümüz olacak."

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Photo by: Ferrari

“Şu noktadan itibaren kış testinin başlangıcına kadar, birkaç günümüz, bir demo etkinliğimiz ve arabacı kullanacağımız bir çekim günümüz olacak." dedi.

Sportif Yönetmelikleri'ne göre takımlara F1 araçlarıyla yılda iki kez, normal pistte yapılmayan bir gösteri sürüşü izni veriliyor. 

Bu testler, onaylanmış pist konfigürasyonlarında yapılamıyor ve uzunluğu 15 kilometreyi geçmiyor. Ayrıca araçta gösteri lastikleri oluyor.

Ferrari 2020 yılında da benzer bir yol seçmiş ve Charles Leclerc, SF1000'i Maranello caddelerinde sürmüştü.

Barselona'daki çekim günü ise 100 km ile sınırlı olacak ve 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak testlerin başlamasından önce daha kapsamlı bir test olacak.

Ferrari, testlerde mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor ve hemen büyük bir güncelleme paketi getirmeyi düşünmüyor.

Binotto, ”Birkaç gelişmemiz olabilir ancak çok büyük şeyler değil. Çünkü bence baştan itibaren, anlama, öğrenme ve nihayetinde aracın potansiyelini kullanmakla ilgili olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

FIA yeni Standart Elektrik Kontrol Ünitesi için ihale sürecini başlattı
Önceki haber

FIA yeni Standart Elektrik Kontrol Ünitesi için ihale sürecini başlattı
Yorumları görüntüle
Giacomo Rauli Daha fazlası
Giacomo Rauli
Galeri: Ferrari'nin siyah renk taşıyan F1 araçları
Formula 1

Galeri: Ferrari'nin siyah renk taşıyan F1 araçları

AlphaTauri, yeni AT03'e dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı AlphaTauri lansman
Formula 1

AlphaTauri, yeni AT03'e dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı

Galeri: 2022 Monte Carlo Rallisi'nden öne çıkan kareler Monte Carlo Rallisi
WRC

Galeri: 2022 Monte Carlo Rallisi'nden öne çıkan kareler

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Yeni Ferrari F1-75'te yenilik seviyesi maksimumda"
Formula 1

Sainz: "Yeni Ferrari F1-75'te yenilik seviyesi maksimumda"

Clarkson: "Sainz'ın hakkı yeterince verilmiyor"
Formula 1

Clarkson: "Sainz'ın hakkı yeterince verilmiyor"

Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek
Formula 1

Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Özel içerik: Ferrari F1-75'in radikal burun tasarımı Ferrari F1-75 lansmanı
Formula 1

Özel içerik: Ferrari F1-75'in radikal burun tasarımı

Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı! Ferrari F1-75 lansmanı
Formula 1

Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı!

Dört takım, Barselona'da test yapmayı planlıyor
Formula 1

Dört takım, Barselona'da test yapmayı planlıyor

Son Haberler

Ferrari, yeni F1-75'le ilk sürüşünü yarın yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni F1-75'le ilk sürüşünü yarın yapacak

FIA yeni Standart Elektrik Kontrol Ünitesi için ihale sürecini başlattı
Formula 1 Formula 1

FIA yeni Standart Elektrik Kontrol Ünitesi için ihale sürecini başlattı

Özel içerik: Ferrari F1-75'in radikal burun tasarımı
Formula 1 Formula 1

Özel içerik: Ferrari F1-75'in radikal burun tasarımı

Resmi: Michael Masi, F1 Yarış Direktörlüğü görevinden ayrıldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Michael Masi, F1 Yarış Direktörlüğü görevinden ayrıldı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.