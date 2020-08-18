Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

Bir süredir takımların 2021'den itibaren devreye girecek yeni Concorde anlaşmasını imzalamaları bekleniyordu.

Bugün McLaren takımı, yeni anlaşmayı imzaladığını duyuran ilk takım olmuştu. Ferrari, yeni anlaşmayı imzaladığını duyuran ikinci takım oldu.

Takımlar için 18 Ağustos ilk anlaşma süreci olarak belirlendi. Takımlara sunulan finansal bonusun alınabilmesi için bugün bitene kadar anlaşmanın imzalanması gerekiyor. Bugün imzalamayanlar için ayın sonuna kadar imza atılmasına izin verilecek ancak finansal bonusların verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, yeni anlaşmanın spora stabilite getireceğini ve sporun büyümesini sağlayacağını düşünüyor.

Camilleri, "Genel olarak Concorde Anlaşması olarak bilinen, F1'de gelecek 5 senenin yönetim şeklini belirleyecek anlaşmayı imzaladığımız için memnunuz."

"Bu sporda stabilite ve büyüme sağlayacak önemli bir adım. FIA ve Liberty Media işbirliği ile teknolojik mücadelenin zirvesi statüsünü koruyarak F1'i daha çekici ve görsel hale getirebileceğimizden eminiz."

"Yarışmak Ferrari'nin DNA'sında var ve Scuderia'nın, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın tüm sezonlarına katılan tek takım olması ve hem geçmişte, hem de gelecekte sporun başarısının önemli bir parçası olması şans eseri olmadı." dedi.

F1'in CEO'su Chase Carey de takımın spordaki varlığını övdü.

Carey, "Scuderia Ferrari ve F1, 1950'den bu yana el ele ilerliyor. Bu ilişkinin uzun süre devam edecek olmasından mutluyuz çünkü Ferrari, bu sporun DNA'sında yer alıyor."

"Yeni Concorde Anlaşması'nın belirlenme sürecinde, Ferrari'nin her zaman yapıcı bir rol oynamasından ve motor sporlarının zirvesini daha güçlü, daha adil ve daha sürdürülebilir yapmayı hedeflemesinden dolayı takdir ediyoruz."

"Artık F1'i tüm dünya üzerinde seven yüzlerce milyon taraftar için daha görsel ve çekici hale getirmek için birlikte çalışmanın zamanı." dedi.

FIA Başkanı Jean Todt, "Ferrari'nin yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamasından dolayı memnunuz. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geleceğini daha stabil hale getirmek için üç taraflı bir anlaşma oldu."

"Burası motor sporlarının zirvesi ve sporun en başarılı takımının her zaman başrolde olması ve gelecek yıllarda da başrolde olmaya devam edecek olması doğal." dedi.