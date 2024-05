Ferrari yeni Concorde Anlaşmasında limitli de olsa bonus almaya devam edecek

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu, nihayetinde gelir rakamlarının yaklaşık 1.6 milyar doların üzerindeki her şey için %10'a kadar çıkıyor ki gelirin şu anda bu seviyelerde olduğu düşünülüyor.

Concorde Anlaşması'nın en ilgi çekici yönlerinden biri, Ferrari'nin serideki uzun vadeli önemi nedeniyle aldığı ekstra tarihi ödemedir. Ferrari , dünya şampiyonası başladığından bu yana her sezon yarışan tek takım konumunda.

