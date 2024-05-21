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Formula 1 Emilia Romagna GP

Ferrari yeni Concorde Anlaşmasında limitli de olsa bonus almaya devam edecek

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Ferrari, Formula 1'in bir sonraki Concorde Anlaşması'nda tarihi ikramiye ödemesini koruyacak gibi görünüyor, ancak alacağı ekstra para miktarı artık sınırlandırılacak.

Burhan Güneydaş
Prancing Horse detail on the Ferrari 499P

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Takımlar, F1'in sahibi Liberty Media ile 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Concorde Anlaşmasının şartları üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

 

F1'in nasıl yönetileceğini tanımlayan belge, biri Grand Prix yarışlarının düzenleyici çevresi ile ilgili, diğeri ise ticari şartları belirten anlaşma olmak üzere iki anlaşmadan oluşuyor.

Bu ilerlemenin bir sonraki adımı olarak, tüm tarafların memnun kalacağı bir anlaşmaya varmak için yoğun görüşmelerin beklendiği dönemden önce,  anlaşmanın taslak ana hatları yakın zamanda takımlara gönderildi.

Anlaşıldığı üzere, bu şartlardan biri de Ferrari'nin bonus ödemesini daha düşük bir seviyede de olsa almaya devam etmesi.

Ödül yapısının durumu

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Oscar Piastri, McLaren MCL38

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Oscar Piastri, McLaren MCL38

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Concorde Anlaşması, kesin ödül yapısını belirler ve takımların hem ortak pottan alacakları payı hem de Markalar Şampiyonası'nda aldıkları dereceye göre ne kadar ödül alacaklarını tanımlar.

 

2021'den 2025'e kadar geçerli olan mevcut Concorde Anlaşması'nda, takımlar belirli bir noktaya kadar F1'in kârlarının %50'sini paylaşıyorlardı. Daha fazla gelir elde edilmesi hâlinde ise daha küçük bir pay alıyorlardı.

 

Geçen yıl 3 milyar doları aşan mevcut gelir seviyelerinde F1 takımlarının %45 pay aldığı görülüyor.

 

Concorde Anlaşması'nın en ilgi çekici yönlerinden biri, Ferrari'nin serideki uzun vadeli önemi nedeniyle aldığı ekstra tarihi ödemedir. Ferrari, dünya şampiyonası başladığından bu yana her sezon yarışan tek takım konumunda.

 

Şampiyonluk kazanan takımlara yapılan ek ödemeler başarıya dayalı olsa da, Ferrari'nin aldığı bonusun pistteki rekabetçi durumuyla hiçbir ilgisi yok.

 

Mevcut Concorde Anlaşması şartlarına göre Ferrari, tüm ödül fonunun en az %5'ine denk gelen bir ödeme alıyor.

 

Takımlara dağıtılan toplam ödül potunun 1.1 milyar doları aşmaması halinde bu temel rakamı alacağı anlaşılıyor.

 

Ayrıca, ödül potunun büyümesiyle birlikte Ferrari'nin alacağı payın da arttığı anlamına gelen bir formülün olduğuna inanılıyor.

 

Bu, nihayetinde gelir rakamlarının yaklaşık 1.6 milyar doların üzerindeki her şey için %10'a kadar çıkıyor ki gelirin şu anda bu seviyelerde olduğu düşünülüyor.

 

Kaynaklar, bir sonraki Concorde Anlaşmasındaki teklifin, ödül havuzu seviyesi ne olursa olsun Ferrari'nin prim ödemesinin %5 ile sınırlandırılması olduğunu açıkladı.

Süregelen tartışma

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talks to the press

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talks to the press

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'nin rakiplerinden bazıları, özel bir bonus alması gerekliliğinin zamanının geçtiğine inanırken, diğerleri özel muamele görmesinin mantıklı nedenleri olduğunu kabul ediyor.
Geçtiğimiz yıl bu konuda açıklamalarda bulunan Williams takım patronu James Vowles, "Bence Ferrari bu spora özel bir şeyler katıyor. Bu konuda dürüst olmalıyız."
"Ortalama bir insana Formula 1'de kimi tanıdığını sorarsanız, Ferrari'nin hâlâ öne çıkan bir isim olduğunu görürsünüz."
"İşin arkasındaki gerçek bu. Spora belli bir miras ve tanınırlık getiriyorlar. Bu yüzden böyle şeylerin var olmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.
Takımlar Concorde Anlaşması taslak şartlarını F1'den almış olsalar da, içeriği gizli ve şu anda ne düşündükleri konusunda detay vermekten kaçınıyorlar.
Imola'da Concorde Anlaşması hakkında sorulan soruya Vasseur, "Soruyu sormaktan keyif alın ancak biliyorsunuz ki bu soruya asla cevap vermeyeceğim." şeklinde cevap verdi.
F1 CEO'su Stefano Domenicali, önceliğinin uzun vadede faydalı olacak ve önceki anlaşmadan çok fazla sapmayacak bir Concorde Anlaşması sağlamak olduğunu söyledi.
Domenicali, "Takımlar ile görüşme sürecindeyiz. En önemli konu, durumu mümkün olduğunca stabil tutmak. Tartışma noktaları bunlar."
"Ve tahmin edebileceğiniz gibi, bunun detaylarına giremiyoruz, ancak en kısa zamanda neler yapabileceğimizi paylaşacağız."
"Durum, takımlarla, ilgili tüm taraflarla, her şeyi daha güçlü bir gelecek için en iyi şekilde sonlandırmanın yollarını tartışmak için en uygun durumda." dedi.
 
 
 

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