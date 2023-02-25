Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ferrari yeni bir arka kanat test ediyor
Pilotlar, gelecek haftaki Bahreyn Grand Prix'sine hazırlık amacıyla testlerin son gününde sıralama simülasyonu yapacaklar. Ferrari, bunun öncesinde doğru dengeyi bulma umuduyla daha fazla yere basma gücü üreten bir arka kanat ve daha sert süspansiyon ayarları deneyecek.
Ferrari, geçen yıl ilk kez Kanada GP'sinde kullanmaya başladığı orta seviye arka kanattan vazgeçti ve testin son günü için, en iyi dengeyi bulmak adına yeni bir arka kanat deniyor.
Takım cuma günü ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ancak Max Verstappen'in Red Bull'u hız anlamında daha iyiydi.
Ferrari yeni araçla özellikle düzlük hızını geliştirmeyi başardı. Geçen yıl Red Bull ile arada olan büyük fark büyük oranda ortadan kalktı fakat SF-23, yarış temposunda Red Bull'a ayak uyduramıyor.
Bugün daha fazla yere basma gücüne sahip yeni bir arka kanat deneyen Ferrari, aynı zamanda daha sert süspansiyon ayarlarına geçiş yaptı.
Takım, şu anda yarış koşullarını göz önünde bulundurarak hareket ediyor ve yeni aracın tek turda ne kadar hızlı olduğunu görmek amacıyla, bir dizi sıralama simülasyonu yapacaklar.
Güncelleme: Test, arka kanatta yaşanan problemin ardından çok kısa sürdü ve takım, eski versiyona geri döndü. Takımın bu kanadı yeniden test edip etmeyeceği henüz net değil.
Son Haberler
Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"
Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip" Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"
Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir
Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir
Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"
Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm" Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"
Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"
Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok" Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.