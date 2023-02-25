Ferrari yeni bir arka kanat test ediyor

Haberi dinle

Ferrari, geçen yıl ilk kez Kanada GP'sinde kullanmaya başladığı orta seviye arka kanattan vazgeçti ve testin son günü için, en iyi dengeyi bulmak adına yeni bir arka kanat deniyor.

Takım cuma günü ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ancak Max Verstappen'in Red Bull'u hız anlamında daha iyiydi.

Ferrari yeni araçla özellikle düzlük hızını geliştirmeyi başardı. Geçen yıl Red Bull ile arada olan büyük fark büyük oranda ortadan kalktı fakat SF-23, yarış temposunda Red Bull'a ayak uyduramıyor.

Bugün daha fazla yere basma gücüne sahip yeni bir arka kanat deneyen Ferrari, aynı zamanda daha sert süspansiyon ayarlarına geçiş yaptı.

Takım, şu anda yarış koşullarını göz önünde bulundurarak hareket ediyor ve yeni aracın tek turda ne kadar hızlı olduğunu görmek amacıyla, bir dizi sıralama simülasyonu yapacaklar.

Güncelleme: Test, arka kanatta yaşanan problemin ardından çok kısa sürdü ve takım, eski versiyona geri döndü. Takımın bu kanadı yeniden test edip etmeyeceği henüz net değil.