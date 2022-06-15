Ferrari: "Yeni arka kanat, Red Bull'la aramızdaki hız farkını azalttı"

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Miami Grand Prix'sine götürülen fakat kullanılmayan yeni arka kanat, ilk kez Bakü'deki Azerbaycan GP hafta sonunda kullanıldı.

Ferrari pilotları yarışta ana düzlükteki hız ölçüm noktasında geride kalsalar da, hava koridoru ve DRS aktivasyonunun büyük etkisi olduğu sıralama turlarında zirveye yakınlardı.

Binotto, kanadın iyi performans gösterdiğini net şekilde gördüklerini dile getirdi ve mevcut durumdan memnun olduklarını belirtti.

Bu kanat büyük ihtimalle Montreal de dahil olmak üzere uzun düzlüklere sahip olan diğer düşük yere basma gücü pistlerinde de kullanılacak.

Geçen Pazar günkü yarıştan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binotto, "Bence bu tür bir yere basma gücü seviyesinde, Red Bull'a karşı çok büyük bir dezavantajımız olduğunu düşünmüyorum. Baktığımız zaman hızlar çok benzerdi."

"Bu kanat, hem dün sıralama turlarında DRS açıkken, hem de bugün DRS kapalıyken, en azından mücadele edebilmek ve Max'i düzlükte arkamızda tutabilmek için yeterince iyiydi."

"Yani genel anlamda bakarsak evet, kanat beklendiği gibi çalışıyordu. Bu yere basma gücü seviyesinde Red Bull'un kanadıyla benzer şekilde çalışıyor ve bu bana, onu kullanmamız gerektiği zaman herhangi bir sorun olmadan kullanabileceğimize dair güven veriyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu arada Ferrari, Bakü'de her iki aracında yolda kalmasına neden olan sorunları araştırmaya devam ediyor.

Leclerc'in güç ünitesi Çarşamba günü Maranello'da incelenecek. Carlos Sainz'in yaşadığı sorun ise zaten belirlendi.

Açıklamada, "Charles'ın motoru Çarşamba günü fabrikaya gelecek ve ilk değerlendirme akşam tamamlanacak."

"Carlos'un aracının hidrolik bileşenleri zaten incelendi. Kanada için kısa vadeli bir çözüm bulundu ve şu anda orta ila uzun vadeli bir çözüm üzerinde çalışılıyor.” denildi.

Binotto, takımın sorunları çözmek adına yeniden kenetleneceğini söylüyor.

"Yaşananlar için takımı suçlayamam çünkü geçmişteki performansı artırmak için ne kadar çaba harcadıklarını biliyorum."

"Bunun uzun bir yolculuk olduğunu da biliyorum. Sezon başında aşırı hevesli değildik ve şimdi de aniden harap olmuş değiliz. Dediğim gibi bir yolculuğun içerisindeyiz ve şu anda atılması gereken başka adımlar var. Takım olarak yeniden kenetleneceğimize ve çok çalışacağımıza inanıyorum."