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Formula 1 Haberler

Ferrari, yeni aracının örtüsünü bugün kaldıracak

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının örtüsü bugün yapacağı lansmanla kaldıracak.

Ferrari, yeni aracının örtüsünü bugün kaldıracak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Uzun süredir yeni kural dönemine hazırlanan Ferrari, yeni araçlara geçişle beraber zirveye dönmenin hesaplarını yapıyor.

İtalyan ekip, geçen yıl neredeyse hiç güncelleme getirmeyerek, kaynaklarının çoğunluğunu 2022 aracına aktarmıştı.

Yeni aracına F1-75 adını veren Ferrari, lansman etkinliğini bugün çevrimiçi olarak yapacak.

Ferrari'nin son yıllarına aksine renk düzeninde değişikliğe gitmesi ve kırmızı/siyah renge geçiş yapması bekleniyor.

Ayrıca artık takımın ana sponsorluğunu PMI yapmıyor. Bundan ötürü de yeni araçta Mission Winnow logoları olmayacak.

Yeni aracın örtüsü, bugün TSi 16:00'da kaldırılacak ve o anlar Motorsport.com'dan canlı yayınlanacak.

Sizler de bizi takip ederek canlı yayını seyredebilirsiniz.

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