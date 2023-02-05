Ferrari yeni aracının adını SF23 koyabilir

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Ferrari, 2023 F1 aracının örtüsünü 14 Şubat'ta kaldırma kararı aldı ancak yeni araca dair çok az detay bulunuyor.

İtalyan ekip, önceki yılların aksine henüz yeni aracının adını açıklamadı ve şu anda spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Ferrari, diğer çoğu takımın aksine takım adı konusunda net bir düzene sahip değil ve her yıl farklı isimler belirliyor.

Son yıllara bakıldığında takımın arka arkaya benzer isimler kullandığı son yıl 2017 ve 2018'di. 2017'de takım SF70H, 2018'de ise SF71H ile yarıştı. 2019'da SF90, 2020'de SF1000, 2021'de SF21 ve 2022'de F1-75 isimlerini tercih ettiler.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Şimdi yeni aracın adının ne olacağına dair yalnızca birkaç iddia var ve bunlardan en yüksek sesle konuşulanı SF23.

Motorsport.com İtalya'ya göre büyük bir sürpriz veya değişiklik olmazsa yeni aracın adı SF23olacak. Ferrari henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

İtalyan ekip 675 kod adıyla çağrılan aracı 14 Şubat'ta Maranello'da tanıtacak ve etkinlik 13:25'te başlayacak.