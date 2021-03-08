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Formula 1 / Son dakika

Ferrari yeni aracını perşembe günü piste çıkaracak

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, Editör

Ferrari ekibi, yeni sezonda mücadele edeceği SF21'i perşembe günü piste çıkaracak.

Ferrari yeni aracını perşembe günü piste çıkaracak

Ferrari, şimdiye kadar 2021 renk düzenini ya da aracını tanıtmayan tek takım konumunda yer alıyor.

Haas şimdiye kadar sadece renk düzenini tanıttı ve 2021 aracının örtüsünü Bahreyn'de kaldıracağını açıkladı. Ferrari ise yeni aracını 10 Mart'ta tanıtacağını duyurdu. Bu, diğer takımlara kıyasla çok daha ileri bir tarih.

Ayrıca Ferrari, Haas ve Mercedes'le beraber 2021 aracını henüz test etmeyen üç takımdan birisi.

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Ferrari, yeni aracının örtüsünü 10 Mart Çarşamba günü kaldıracak ve 11 Mart'ta Bahreyn'de piste çıkaracak.

Yeni SF21'le ilk sürüş böylelikle sezon öncesi testlerinden bir günce önce gerçekleşmiş olacak.

Hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın bu testle beraber yeni aracın tadına bakması bekleniyor.

Test, çekim günü kapsamında gerçekleştiği için 100 kilometre sürecek.

Sezon öncesi testleri 12-14 Mart tarihleri arasında yine Bahreyn pistinde gerçekleştirilecek.

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Editör Kemal Şengül

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