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Formula 1 / Son dakika

Ferrari yeni aracını ilk kez Bahreyn testinden önce piste çıkaracak

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Ferrari yeni aracını ilk kez Bahreyn testinden önce piste çıkaracak
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Ferrari, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı Bahreyn testinden önce piste çıkarmayı planlıyor.

Ferrari geleneksel olarak yeni sezonda kullanacağı aracı, testlerden birkaç gün önce Barcelona'da piste çıkarıyordu ve ardından burada yapılan sezon öncesi testlerine katılıyordu.

Ancak bu yıl sezon öncesi testleri Bahreyn'de yapılacak ve Ferrari'nin buna rağmen benzer bir yol izleyip izlemeyeceği merak konusuydu.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Ferrari, 2021 aracını çekim günü kapsamında Bahreyn testinden hemen önce Sakhir'de piste çıkaracak.

Sezon öncesi testleri 14-15 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ferrari'nin de 11 Mart'ta piste çıkması planlanıyor.

Ferrari kurallar gereği o gün SF21 ile sadece 100 kilometrelik bir sürüş yapabilecek. Takımlar sezon öncesi testinden hemen önce piste çıkarak hem yeni sistemleri test ediyorlar hem de ortaya çıkabilecek ilk sorunları çözmek istiyorlar.

Bu çekim günlerinde yeni parça test edilemiyor ve lastikler Pirelli'nin gösteri lastiği oluyor.

Mercedes ve Red Bull'un da benzer şekilde yeni araçlarını sezon öncesi testinden önce piste çıkarması bekleniyor. Ancak bunu yine geleneksel olarak Silverstone'da yapacakları tahmin ediliyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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