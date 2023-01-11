Ferrari, yeni aracını Fiorano'da piste çıkarmayı planlıyor

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Sevgililer Günü'ne bir aydan biraz fazla bir süre var ancak İtalya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, bu günü sabırsızlıkla bekliyor. Fakat bunu beklemelerinin sebebi sevgililer günü olması değil!

O gün Ferrari'nin henüz adını açıklamadığı, 675 proje kodlu 2023 Formula 1 aracı tanıtılacak. Şimdi lansman ve sonrasındaki süreçle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Ferrari, yeni aracının örtüsünü tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Maranello fabrikasında kaldıracak.

Sonrasında İtalyan basını, aracın Imola'da piste çıkarılabileceğini iddia etmişti. Bu, Le Mans 24 Saat yarışında yer alacakları 499P ile yaptıklarının devamı niteliğinde olacaktı. Fakat Corriere dello Sport durumun böyle olmayacağını iddia ediyor.

Görünüşe bakılırsa Ferrari, sahip olduğu zamanı en iyi şekilde kullanmak ve aracı son ana kadar geliştirmek için, 2023'teki ilk çekim günü hakkını Fiorano'da kullanacak. Burası Ferrari fabrikasının hemen yanında olduğu için epey vakit kazandıracak.

Aracın o gün mü yoksa lansmandan sonraki gün mü piste çıkacağı ise henüz bilinmiyor.