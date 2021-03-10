Ferrari yeni aracını bugün tanıtıyor
Ferrari, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni Formula 1 aracını bugün yapacağı lansmanla tanıtacak.
Ferrari, geçtiğimiz haftalarda takım lansmanı düzenlemiş ancak 2021 Formula 1 aracının örtüsünü kaldırmamayı seçmişti.
Yeni aracını geçtiğimiz ay çalıştıran Ferrari, 2021 aracını bugün gerçekleştireceği çevrimiçi lansmanla tanıtacak.
Lansman etkinliğinin tam olarak nasıl gerçekleşeceği bilinmiyor. Ancak kısa bir video klip ve fotoğraflar eşliğinde olacağı tahmin ediliyor.
Lansman etkinliği, Türkiye Saat ile 16:00'da gerçekleştirilecek ve sf21.Ferrari.com adresinden yayınlanacak.
Ferrari, yeni aracını lansmandan bir gün sonra, yeni perşembe günü piste çıkaracak ve testler öncesinde en azından sistem kontrolü yapmış olacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül