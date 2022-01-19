Ferrari, yeni aracını 22 Şubat'ta piste çıkaracak

Formula 1'de, 2022 sezonunun ilk testine yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı ve takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar.

Yavaş yavaş takımların yeni sezon planları da belli olmaya başladı.

Ferrari, yeni aracının örtüsünü 17 Şubat'ta kaldırma kararı almıştı. Bu da yeni aracın lansmanını, ilk testten yaklaşık 1 hafta önce yapacakları anlamına geliyor.

Takımlar, yeni araçlarını ilk testten önce piste çıkarmayı ve olası sorunları görmeyi hedefliyorlar.

Bu kapsamda İtalyan ekip, 22 Şubat için Barselona pistinde bir çekim günü düzenleme kararı aldı. Bu çekim gününde yeni araçla 100 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirilecek.

Haber resmi olarak doğrulanmasa da, İtalyan Corriere dello Sport, Ferrari'nin Barselona pistini 22 Şubat için rezerve ettiği bilgisine ulaştı.

Mercedes ve Red Bull da yine ilk testten önce yeni araçlarını piste çıkaracaklar. Ancak bu iki takımın tıpkı Aston Martin gibi Silverstone pistini tercih etmesi bekleniyor.