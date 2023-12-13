Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir
Motorsport.com'un kaynaklarına göre yeni Ferrari'nin örtüsü 13 Şubat'ta kaldırılabilir.
Formula 1'de kış dönemi geçtiğimiz haftalarda resmi olarak başladı fakat takım fabrikalarındaki yoğun çalışma devam ediyor.
Tüm takımlar 2024 aracına konsantre olurken, Şubat ayı itibariyle yeni araçların örtüleri kalkmaya başlayacak.
Şu ana kadar lansman tarihini açıklayan bir takım yok ve bunun yıl sonundan önce olması zaten beklenmiyor.
Fakat Motorsport.com'un kaynakları Ferrari'nin yeni aracını Şubat ayının ortasında tanıtacağını iddia etti.
Motorsport.com İtalya'nın haberine göre henüz adı belli olmayan yeni Ferrari'nin örtüsü 13 Şubat'ta kalkacak. O dönemki parametrelere göre bu tarih 15 Şubat da olabilir fakat şimdilik 13 Şubat tarihi üzerinde duruluyor.
Ferrari'nin yeni aracın adının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.
Son Haberler
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli" Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"
Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!
Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak! Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!
Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil
Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar