Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

Formula 1'de kış dönemi geçtiğimiz haftalarda resmi olarak başladı fakat takım fabrikalarındaki yoğun çalışma devam ediyor.

Tüm takımlar 2024 aracına konsantre olurken, Şubat ayı itibariyle yeni araçların örtüleri kalkmaya başlayacak.

Şu ana kadar lansman tarihini açıklayan bir takım yok ve bunun yıl sonundan önce olması zaten beklenmiyor.

Fakat Motorsport.com'un kaynakları Ferrari'nin yeni aracını Şubat ayının ortasında tanıtacağını iddia etti.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre henüz adı belli olmayan yeni Ferrari'nin örtüsü 13 Şubat'ta kalkacak. O dönemki parametrelere göre bu tarih 15 Şubat da olabilir fakat şimdilik 13 Şubat tarihi üzerinde duruluyor.

Ferrari'nin yeni aracın adının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.