Wolff: "Lauda hayatta olsaydı, Hamilton'ı takımda tutmamızı isterdi"

Niki Lauda, 2019 Monako Grand Prix'sinden kısa bir süre önce hayatını kaybetmiş ve tüm motor sporları dünyasını hüzne boğmuştu.

Lauda, 2013'ten itibaren Mercedes'in hissedarıydı ve aynı zamanda aktif olarak Mercedes ekibinde görev alıyordu.

Lauda, Hamilton'ın 2020 sonunda biten son kontratının görüşmelerinde de tıpkı Toto Wolff gibi kilit rol oynamıştı.

Hamilton, geçtiğimiz günlerde Mercedes'le 2021 için yeni bir anlaşma imzaladı ve bu, ilk kez Mercedes/Hamilton görüşmelerinin "Lauda'sız" geçtiği anlamına geliyordu.

Wolff, Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada bu durumu şöyle yorumladı: "Bu, birlikte tartıştığımız üçüncü sözleşmeydi. Yani sıfırdan başlamamız gerekmiyordu. Ancak bizim için oldukça önemli bir kontrattı."

"Elbette Niki'yi özlüyorum çünkü hayatımda her zaman -sadece sporda değil- kendime Niki'nin yanımda olsaydı ne tür bilgiler vereceğini ya da ne yapacağını soruyorum. Bu soruyu cevaplamak her zaman çok kolay oluyor çünkü Niki her zaman çok pragmatikti."

“Niki'nin tavsiyesine ihtiyaç duyduğum anlarda her zaman yanımda olduğunu hissediyorum. Bu konuda bile, kendime ne söyleyeceğini sorduğum anlar oldu. Aslında, tabiri caizse onun iki şapkası vardı. Bir durumu hem pilotun hem de ekibin bakış açısından anlayabiliyordu."

"Niki olsaydı muhtemelen 'Lewis en iyi sürücü ve Mercedes'e mükemmel şekilde uyuyor. Bu araç/sürücü paketini ne pahasına olursa olsun korumalıyız' derdi. Belki son kısmı öyle söylemezdi, ama hem kendisi hem de ekip için iyi olacağını söylerdi."

"Bana Mercedes'ten 'Bize katılmalısın' diyen ilk kişi Lauda'ydı. O dönem bunun iyi bir fikir olduğuna ikna olmamıştım. Sanırım kilit an, o dönem takım patronu olan Ross Brawn'ın evime gelmesiydi. Annemin mutfağındaydı ve çay içerken bize Mercedes'in planlarını anlattı. İşte o zaman onları en iyi hale gelmek için ne tür çabalar sarf ettiklerini anladım ve bu, beni çok etkiledi."

"O noktadan sonra Niki ile sözleşme hakkında konuşmaya gittim. Bunu düşündüğümde hâlâ mutlu oluyorum. Niki'nin bana ne kadar ortak yönümüz olduğunu belirtmesi de önemliydi. Yarış zihniyeti açısından o ve Hamilton ruhen kardeşlerdi."