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Ferrari yeni aracında sarı renge daha fazla yer verecek

Motorsport.com'un kaynaklarına göre Ferrari, 2024 Formula 1 aracında sarı renge daha fazla yer vermeyi düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Giacomo Rauli
Güncelleme
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari

Frédéric Vasseur yönetiminde tasarlanan ilk Ferrari'nin lansmanına sadece üç gün kaldı ve gözler yavaş yavaş İtalyan ekibe çevriliyor.

Ferrari, önceki yıllara kıyasla nispeten daha sönük bir lansman yapması düşünse de, taraftarlar heyecanla o günü bekliyor.

Bugün tanıtılan pilot tulumlarında, İtalyan ekibin neredeyse tamamen kırmızıya döndüğü ve siyah bölümleri kaldırdığı görüldü.

Tulumları inceleyenler, kırmızı dışında sarı ve beyaz bölümler olduğunu fark ettiler.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre sarı rengin varlığı tesadüf değil.

Kaynaklar, 2024 tulumlarındaki sarı ve beyaz rengin yeni SF-24'ün renk düzeninde de yer alacağını öğrendi. 

Bu rengin yeni araçta ne kadar yer kaplayacağı bilinmiyor fakat geçen yıldan daha renkli bir araç olması epey olası.

Bazıları Monza'da kullanılana benzer bir araç olacağını iddia etse de, Ferrari'nin kırmızı ağırlıklı olan fakat sarı ve beyazın da yer aldığı bir araç tasarlayacağı düşünülüyor.

Bir bakıma yeni araç, takımın WEC'te yarıştığı 499P'ye benzeyebilir. 

Ferrari'nin ağırlık tasarrufu için aracın belli noktalarında hâlâ siyaha yer vermesi, daha doğrusu aracın bazı noktalarının boyanmaması da oldukça olası.

Scuderia Ferrari logo

Scuderia Ferrari logo

Photo by: Alex Galli

 

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