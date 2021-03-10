Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

Sebastian Vettel ile yollarını ayırmasının ardından 2021'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr. ikilisiyle yarışacak olan Ferrari, 2020'de 1980'den beri en kötü sezonunu tamamlamıştı ve markalar şampiyonasında altıncı olmuştu.

2020'de toplam üç podyum sonucu yakalayan İtalyan takım, F1'in hibrit motor döneminde üçüncü kez galibiyetsiz bir sezonu geride bırakmıştı.

Son senelerde hem aerodinamik, hem de motor gücü açısından gerilemekten kurtulamayan takım, kuralların sabit kalmasına rağmen 2021 F1 aracında bazı önemli değişiklikler yapmış gibi görünüyor.

Ferrari SF21'de kalın burun tasarımı devam ediyor olsa da burnun uç kısmının şeklinde değişiklik yapılmış ve pelerin kanat en uca kadar uzatılmış ve ön kanat tasarımı yenilenmiş. Şasi ucunda, süspansiyon bağlantıları üzerinde kenara açılan kanatçıklar yer alırken sidepodların arka kısmında da incelme olduğu görülüyor.

2020 sezonunun etkilediği COVID-19 pandemisi nedeniyle FIA ve F1 yönetimi, takımların 2020'de kullandıkları aracın çoğunluğunu koruyarak 2021'de yarışmaları kararını aldı. Her ne kadar bazı yerlerde değişiklik yapılıyor olsa da takımlar, getirilen jeton sistemi ile güncelleme yapabildiler.

Daha önce Ferrari'nin jetonlarını, aracın arka kısmını düzenlemek üzerine harcadığı zaten açıklanmıştı. Ancak lansmanda da görüldüğü üzere takım, yeni bir ön kanat dizaynı ile 2021'de mücadele edecek.

Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, takım lansmanında yaptığı açıklamalarda aracın performansının hâlâ "Ferrari'nin hak ettiği yerde" olmadığını, ancak geçen sene ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir noktada olduğunu söylemişti.

Buna ek olarak Binotto, yaptıkları planın uzun vadeli bir plan olduğunu ve bu nedenle yollarının da uzun olduğunu belirtmişti.

SF21 hakkında olan ilk bilgiler ise, aracın dinamometre ve rüzgar tüneli üzerindeki verilerinin olumlu ilerlediği yönünde oldu. Ancak İtalyan teknik adam, piste çıkmadan hiçbir şeyin net olmayacağı konusunda kesin konuşmayı da ihmal etmedi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Binotto, "Araçlar, kurallar nedeniyle donduruldu ve araçların büyük çoğunluğu 2020'den getirilme."

"Bu dondurmalara rağmen biz, mümkün olan her alanda gelişme sağlamaya çalıştık. Aerodinamiyi yeniden elden geçirdik ve tamamen yeni bir güç ünitesi ürettik."

"Aynı zamanda renk düzeninde de değişiklikler yaptık. Aracın arka kısmında rengin bordo olduğunu görebilirsiniz, aynı Ferrari'nin 125S aracında kullanılan renk gibi. Bu rengi, geçen sene 1.000 yarışımızı kutladığımız, Mugello'da yapılan yarışta da kullanmıştık."

"Bu sene, değişimlerle dolu bir sene olacak. Görünüş olarak tarihimizden etkilendik, ancak geleceğe de odaklandığımız bir noktadayız, ki bu da Ferrari kırmızımızla tanımlanan bir şey." dedi.

İtalyan takım, 2019'da FIA ile yaptığı anlaşmadan sonra, motor gücü olarak büyük bir gerileme yaşadı ve bu da, Ferrari'nin müşteri takımları olan Haas ve Alfa Romeo'nun yaşadığı gerilemenin de bir gösterge olarak alındığı bir durumda, Ferrari'nin motor gücünde büyük bir darbe aldığını göz önüne serdi.

Buna rağmen İtalyan takım, yeni genç ikilisiyle ve son üç senedeki üçüncü takım yapılanmasıyla beraber gridin yeniden en önüne dönmeyi ve Mercedes'e karşı sert bir mücadele vermeyi umuyor.