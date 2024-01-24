Ferrari yeni aracı için "daha sönük" bir lansman yapacak

Ferrari takımı, Aralık ayında 2024 aracının lansmanını 13 Şubat gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Yeni aracın adı henüz açıklanmadı fakat takımın iç belgelerinde yeni araç "Proje 676" şeklinde isimlendirildi. Elbette bu sadece bir kod ad ve gerçek araç ismi ilerleyen dönemde açıklanacak.

Autosprint'in İtalya versiyonuna göre, araçla ilgili çok fazla detay olmasa da, takımın yaklaşımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Ferrari, geçen yıl Fiorano pistinde taraftarlarının önünde görkemli bir lansman düzenlemiş ve aracını hemen piste çıkarmıştı.

Fakat bu kez her şey çok daha mütevazı olacak.

Frederic Vasseur önderliğinde, geçen yıldan dersler çıkaran Ferrari, yerine getirilemeyecek vaatler vermemek adına 2024'te büyük bir lansman töreni düzenlenmeyecek.

Araç, takımın resmi internet sitesinden tanıtılacak ve basın için başka bir etkinlik düzenlenmeyecek.

Autosprint'in yazdığı üzere Ferrari, bu yaklaşım sayesinde basında daha az yer bulmayı ve taraftarların beklentisini azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca Ferrari, çevrimiçi lansman sayesinde aracın pek çok noktasını, 21 Şubat'ta yapılacak ilk test gününe kadar gizleme fırsatına sahip olacak.

Bu da lansmanın heyecanını azaltsa da, Ferrari'nin artık baskı yönetimine odaklandığını gösteriyor.