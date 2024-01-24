Ferrari yeni aracı için "daha sönük" bir lansman yapacak
Ferrari, son yıllarınaksine 2024 F1 aracı için "daha sönük" yani bir başka tabirle görkemden uzak bir lansman planlıyor.
Ferrari takımı, Aralık ayında 2024 aracının lansmanını 13 Şubat gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Yeni aracın adı henüz açıklanmadı fakat takımın iç belgelerinde yeni araç "Proje 676" şeklinde isimlendirildi. Elbette bu sadece bir kod ad ve gerçek araç ismi ilerleyen dönemde açıklanacak.
Autosprint'in İtalya versiyonuna göre, araçla ilgili çok fazla detay olmasa da, takımın yaklaşımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
Ferrari, geçen yıl Fiorano pistinde taraftarlarının önünde görkemli bir lansman düzenlemiş ve aracını hemen piste çıkarmıştı.
Fakat bu kez her şey çok daha mütevazı olacak.
Frederic Vasseur önderliğinde, geçen yıldan dersler çıkaran Ferrari, yerine getirilemeyecek vaatler vermemek adına 2024'te büyük bir lansman töreni düzenlenmeyecek.
Araç, takımın resmi internet sitesinden tanıtılacak ve basın için başka bir etkinlik düzenlenmeyecek.
Autosprint'in yazdığı üzere Ferrari, bu yaklaşım sayesinde basında daha az yer bulmayı ve taraftarların beklentisini azaltmayı hedefliyor.
Ayrıca Ferrari, çevrimiçi lansman sayesinde aracın pek çok noktasını, 21 Şubat'ta yapılacak ilk test gününe kadar gizleme fırsatına sahip olacak.
Bu da lansmanın heyecanını azaltsa da, Ferrari'nin artık baskı yönetimine odaklandığını gösteriyor.
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF-23-2
Son Haberler
WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!
WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü! WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!
Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer
Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer
Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!
Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider! Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!
Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"
Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım" Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar