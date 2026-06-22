Ferrari, ADUO güncellemesini ne zaman getirecek?

Ferrari, bu sezon devreye giren ADUO sistemi doğrultusunda güç ünitesini geliştirmek için hazırlıklara başladı. Yapılan değerlendirmelerde Red Bull’un griddeki en iyi motora sahip olduğunun kesinleşmesiyle, Ferrari’ye fazladan gelişim hakkı tanınmıştı.

F1'in Ek Gelişim ve Güncelleme Fırsatları (ADUO) adı verilen bu yeni sistemi sayesinde Ferrari, 2026 sezonu için iki, 2027 yılı için ise yine iki olmak üzere toplamda dört güncelleme hakkı elde etti.

Autosport'un haberine göre Ferrari’nin, bu güncellemelerden ilkini Spielberg'deki Red Bull Ring pistine getirmesi bekleniyor. Tabi bunun için öncelikle FIA’dan zamanında resmi onay alınması gerekli.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Maranello merkezli takımın bu olası motor hamlesine, yakıt tedarikçisi Shell tarafından geliştirilen tamamen yeni bir özel yakıtın da eşlik edebileceği söyleniyor. Geliştirilmiş güç üniteleri, hafta sonu onay alınır alınmaz iki araca yerleştirilmek üzere Avusturya’ya sevk edilmiş durumda.

Güncellemelerin teknik detayları sır gibi saklansa da Ferrari'nin temel amacı, düzlük hızı bakımından Mercedes ile aradaki farkı kapatmak. Öte yandan, ADUO kararının ardından Mercedes’in de kendi güç ünitesini güncelleme hakkı elde ettiğini unutmamak gerek.

İtalyan medyasına göreyse bu güncellemenin getireceği performans kazancına dair farklı varsayımlar mevcut. AutoRacer'ın paylaştığı verilere göre; ilk ADUO paketinin motora doğrudan 4-5 beygir güç katması, Shell’in yeni yakıtının ise buna ek 2-3 beygirlik bir katkı sağlaması öngörülüyor. Bu da tur süresi bazında yaklaşık olarak 0.1 saniyeden biraz daha fazla bir kazanç anlamına geliyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026 sezonunda araç geliştirmelerinin, şampiyonluk üzerinde büyük rol oynayacağı aşikâr. Hatırlanacağı üzere Barselona'ya getirilen 8 parçalık kapsamlı güncelleme paketi, Lewis Hamilton'ın Mercedes'in galibiyet serisine son vermesini sağlamıştı.

SF-26 şu an padok genelinde ‘gridin en iyi şasisi’ olarak kabul ediliyor. Eğer İtalyan mühendisler motor tarafındaki bu eksiği de giderebilirse, aracın düzenli olarak Mercedes'i alt edebilecek bir potansiyele ulaşması bekleniyor.

İspanya’daki Hamilton zaferinin ardından konuşan son dünya şampiyonu McLaren pilotu Lando Norris, durumu şu sözlerle özetlemişti: "Şu anda Ferrari daha iyi bir motora sahip olmadığı için şanslıyız.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Eğer daha güçlü bir motorları olsaydı herkesten hızlı olurlardı. Viraj performansı açısından şu an pistin en iyisi onlar ve biz yakın bile değiliz.”

“Motor tarafında da ilerleme kaydederlerse herkesi geride bırakabilirler."

Padoktaki söylentilere göre Ferrari, daha büyük bir turbo tasarımını barındıran ikinci ADUO güncellemesini Hollanda ya da İtalya Grand Prix'sinde piste sürmeyi planlıyor.