Ferrari, yaz tatilinde takımda değişikliğe gerek duymuyor

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Ferrari, Macaristan GP'de yapmış olduğu stratejik hata ile bir kez daha galibiyeti kaçırmasının ardından takımlar şampiyonasında Red Bull'un 97 puan gerisine düştü.

Leclerc yarışın orta noktasında lider durumdaydı ancak sert lastik stratejisi yanlış karardı ve Leclerc yarışı 6. sırada tamamlayabildi.

Takım arkadaşı Carlos Sainz da benzer şekilde geriledi ve ancak 4. olabildi. Ferrari, serin koşulların performanslarını düşürdüğünü açıkladı.

Ferrari'nin bir kez daha stratejik hamle nedeniyle yarışı kaybettiği düşünülüyor olsa da, Binotto takım içerisinde bir değişikliğe gerek olmadığını söyledi.

Yarışın ardından konuşan Binotto, "Bu kötü şansla alakalı bir şey değil ve değişikliğe de gerek yok. Her zaman sürekli öğrenmek, inşa etmek, deneyim oluşturmak ve yetenekleri geliştirmek önemlidir."

"Bugün (Pazar günü) kesinlikle bakıp neden böyle olduğunu anlamamız gereken bir şeyler var. Ancak sezonun ilk yarısındaki dengeye bakacak olursam, değişiklik için bir gerek olmadığını söyleyebilirim."

"Sadece bugün yanlış olan şeyi ele almalı, nedenini anlamalı ve Macaristan'dan önceki 12 yarıştaki rekabet seviyesine dönmeli ve bir sonraki yarışta neden böyle olmaması gerektiğini bulmamız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Binotto, strateji kararlarına bakmaksızın Ferrari'nin Macaristan'da kazanabilecek performansı olmadığını söylerken Leclerc, sert lastiklere geçme kararlarını sorgulamıştı.

Sert lastiklerde istediğini bulamayan Leclerc, sonunda 3. kez pite geldi ve yarışı 6. sırada tamamladı. Macaristan GP'nin ardından lider Max Verstappen ile Leclerc arasındaki puan farkı 80'e ulaştı.

Binotto, yaşanan her şeye rağmen Leclerc'in yaz arasında iyice dinlenip galibiyete daha aç bir şekilde geri döneceğini söyledi.

Binotto, "Bir lider olarak, o inşa etmeye, takım için inşa etmeye, kendisi için adım adım inşa etmeye devam etmek için kilit isim ve o, her bir yarışa kazanma fırsatı olarak bakacaktır."

"Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Bugün harika bir yarış olmadı ancak daha fazla potansiyelimiz var, çok fazla potansiyelimiz var."

"Öncelikle bugün yaşananların nedenlerini anlamaya, onları çözmeye ve daha da güçlü dönmeye odaklanmalıyız." dedi.