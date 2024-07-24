Ferrari, yaz arasından sonra yeni teknik kadrosunu açıklayacak

Haftalar süren spekülasyonların ardından, bu ayın başlarında Ferrari'nin F1 şasi programından sorumlu olan Cardile'nin teknik direktör olarak Aston Martin'e katılmak üzere Scuderia'dan ayrılacağı açıklandı.

Henüz yerine biri getirilmediği için takım patronu Vasseur, Cardile'in Maranello'daki sorumluluklarını geçici olarak üstlenmek zorunda kaldı.

Ayrıca Vasseur, takımı ileriye götürecek yenilenmiş bir teknik yapı oluşturduğunu ve bunun yaz arasından sonra açıklanacağını söyledi.

Vasseur, "Yaz arasından sonra yeni teknik kadromuzu açıklayacağız."

"Bizim için bu büyük bir drama yaratmadı. Günün sonunda, bu proje üzerinde çalışan 200-300 çalışanımız var."

"Her zaman bireylerin gruptan daha az önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Birini işe alırken de bu böyledir, birini takımdan gönderirken de." dedi.

Enrico Cardile, Head of Chassis, Ferrari, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Cardile'in ayrılışı, Ferrari'nin Barselona'daki taban güncellemesiyle karşılaştığı yüksek hızdaki zıplama sorununu çözmek zorunda kaldığı bir döneme denk geliyor.

En iyi takımlar arasındaki farklar giderek azalırken, Ferrari beklediği ilerlemeyi gösterememenin sıkıntılarını yaşıyor. Takım, Barselona'dan bu yana McLaren ve Mercedes'in gerisinde kaldı.

Ancak Vasseur, 2023 sezonundan bu yana kaydettikleri ilerlemenin, takımın gücünü yansıttığına inanıyor.

Vasseur, "Zor bir anda takım olarak çalıştığımızı gösterdik. Bir yıl içerisinde elde ettiğimiz kazanımlarla Red Bull ile aramızdaki farkın 2/3'ünü kapattık."

"Bu aynı zamanda fabrikada yapılan iş sayesinde oldu. Elbette çalışmaya devam etmeliyiz çünkü şu anda bulunduğumuz durumdan memnun değilim."

"Birinin 20 saniye gerisinde olmaktan mutlu değilim ama geçen yılı birinin 65 saniye gerisinde bitirmiştik." dedi.