Ferrari, yaz arasından sonra yeni teknik kadrosunu açıklayacak

Haftalar süren spekülasyonların ardından, bu ayın başlarında Ferrari'nin F1 şasi programından sorumlu olan Cardile'nin teknik direktör olarak Aston Martin'e katılmak üzere Scuderia'dan ayrılacağı açıklandı.

Henüz yerine biri getirilmediği için takım patronu Vasseur, Cardile'in Maranello'daki sorumluluklarını geçici olarak üstlenmek zorunda kaldı.

Ayrıca Vasseur, takımı ileriye götürecek yenilenmiş bir teknik yapı oluşturduğunu ve bunun yaz arasından sonra açıklanacağını söyledi.

Vasseur, "Yaz arasından sonra yeni teknik kadromuzu açıklayacağız."

"Bizim için bu büyük bir drama yaratmadı. Günün sonunda, bu proje üzerinde çalışan 200-300 çalışanımız var."

"Her zaman bireylerin gruptan daha az önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Birini işe alırken de bu böyledir, birini takımdan gönderirken de." dedi.

Enrico Cardile, Head of Chassis, Ferrari, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images