Ferrari, yarışta neden geride kaldı?

Charles Leclerc, Çin GP'yi ikinci Lando Norris'in McLaren'ından neredeyse 10 saniye sonra geçti. Yarışı ilk beşte bitiren takım arkadaşı Carlos Sainz ise Monakolu pilottan neredeyse 10 saniye yavaştı.

Böyle bir sonuç elbette şaşırtıcı çünkü Şanghay yarışından önce McLaren'daki herkes tek bir ağızdan bu pistin araca uygun olmadığını söylerken, Ferrari'de tam tersine beklentiler epey yüksekti.

Norris, mühendisi Will Joseph ile Ferrari'ye en az 35 saniye kaybedecekleri konusunda bahse bile girdi. Ancak sonuç farklı oldu.

Lando 22. turda sert lastiklere geçtiğinde, yavaş virajların tümünde kendini gösteren önden kayma sorunlarıyla boğuşan Leclerc'ten çok daha hızlı turlar attı.

The Race'e göre, Ferrari kasıtlı olarak ayarlarda değişiklikler yaparak önden kayma yönünü seçti. Bu Cumartesi günkü sprintten sonra yapıldı. Ferrari'nin gerekçesi şuydu: ayar değişikliği, aracın sıralama turlarındaki hızını etkilese bile yarışta arka lastiğin aşınma miktarını azaltacak ve aracın temposunu yükseltecekti.

Ancak Pazar günü kırmızı aracın hızının, Norris'ten belirgin şekilde geride olduğu ortaya çıktı.

Frederic Vasseur'e göre, her iki pilot da daha daha yüksek pozisyonlardan başlamış olsaydı, yarış sonucu farklı olabilirdi.

Vasseur, "Sıralama turlarında daha iyi çalışmalıydık, ancak 6. ve 7. sıralardan başladık."

"Yarışın ilk kısmını lastiklere odaklanarak geçirdik ve lastiklerle çalışmaya yönelik muhafazakâr yaklaşımımız meyvelerini verdi. Ancak daha sonra sert lastiklere geçtiğimizde sorunlar başladı."

"Bu lastiği ısıtmak zordu ve zorluklar o bölüm boyunca kendini gösterdi. Fakat tur başına yarım saniye değil, 0.1 ila 0.150 saniye kaybettik."

"Genel olarak asıl sorun, bu hafta sonu aracın potansiyelini tam olarak kullanamamış olmamızdı. Sıralamalarda daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bugün daha yüksek bir pozisyondan başlasaydık, yarış farklı olurdu."

"Yarışta daha yüksek bir tempo sergilememizi bekliyordum. Şimdi öncelikle sert lastikte ortaya çıkan zorlukların nedenlerini anlamamız gerekiyor."

"Miami'deki yarışta hem tek tur hem de yarış temposunu arttırmamız gerekiyor."

"Sonuçlar çok yakın, bu nedenle saniyenin yüzde biri bile fark yaratabilir." dedi.