Ferrari, yarış öncesinde Leclerc'in vites kutusunu inceledi
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27 Eki 2019 18:30
Ferrari, Meksika GP öncesinde Charles Leclerc'in vites kutusunu incelemek zorunda kaldı.
Leclerc, Meksika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci olmuştu ancak Red Bull pilotu Max Verstappen'in üç sıra grid cezasının ardından pole pozisyonunu almış oldu.
Ferrari, sıralama turlarından sona vites kutusunda bir sorun keşfetti ve bu sabah Leclerc'in vites kutusunu FIA'nın gözetiminde açtı.
Ferrari daha sonra vites kutusunun bazı hidrolik parçalarında kontroller yaptı ve birkaç parçayı değiştirdi.
Ancak ceza gerektirecek değişiklikler yapmadı.
Bununla birlikte hidrolik aktüatörü, hidrolik basınçla ilgili olan MOOG bloğu ve kontrol ECU'su değiştirildi.
Bu değişikliklerle birlikte Leclerc, yarışa Sebastian Vettel'in önünde pole pozisyonundan başlayabilecek.
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Ferrari, yarış öncesinde Leclerc'in vites kutusunu inceledi
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