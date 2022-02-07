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Formula 1 Haberler

Mekies: "Takımlar eskisi kadar güncelleme getirmeyecek"

Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, takımının bütçe sınırlaması altında sezon boyunca yapacakları güncellemeler hakkında konuştu.

Mekies: "Takımlar eskisi kadar güncelleme getirmeyecek"
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Formula 1 geçtiğimiz sezon bütçe sınırlaması getirdi ve takımlara 145 milyon dolara kadar harcama yapmalarına izin verildi. Bu, Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi, bu bütçenin neredeyse üç katı harcama yapan takımlara darbe oldu.

Haas ve Alfa Romeo gibi takımlar için 2021 bütçesi, yeni araçların tasarımına ve yapılmasına harcandı ve 2021 aracı için hiçbir güncelleme yapılmadı.

Red Bull başta olmak üzere diğer takımlar da 2021 araçlarını sezonun büyük bir kısmında geliştirmeye devam ettiler. Milton Keynes merkezli takım Max Verstappen ile dünya şampiyonluğunu almaya odaklandı.

Ferrari ise takım 2022'ye odaklanmadan önce yılın başlarında birkaç güncelleme yaparak daha dengeli bir ayrım yaptı.

Ancak sezon içerisinde paranın nereye harcanacağı konusundaki özgürlükler geride kaldığında, hangi güncellemelerin gerekli olduğunu ve bunların mümkün olup olmadığını belirlemek ayrıntılı bir süreç haline geldi.

Mekies, "Aerodinamik ve mekanik gelişime ayrılacak parayı belirlediğinizde, sonrasına ona göre harcama yapıyorsunuz."

"Aero departmanı tarafından iki ya da üç güncelleme yapılabileceği söylendiğinde, bütün planınızı buna göre yapmanız gerekiyor."

"Şu anda yaptığımız bu. Bunun zorluğu, diğerlerine kıyasla ne kadar rekabetçi olduğunuza bilememek."

"Yılın başında büyük bir sorunla karşılaşırsanız ve hepsi birbirinden bağımsızsa, bir ya da iki güncelleme paketinin parasını buna harcamanız gerekebilir."

"Bunu çözmek zorunda olduğunuz için de elinizdeki parçaları çöpe atarsınız ve yenilerini yaparsınız. Bu açıdan sorun yaşamamak çok önemli." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

2022 yılında bütçe sınırlaması daha da kısıtlanacak ve 5 milyon dolar düşürülecek.

Mekies, Ferrari'nin ve büyük harcamalar yapan diğer takımların, eskiden olduğu gibi her yarışta bir ya da iki güncelleme getiremeyeceklerini söyledi.

"2019 ve 2018'e kıyasla 2022'de daha az güncelleme olacağını düşünüyoruz."

"Eskiden büyük takımlar her yarışta ya da iki yarışta bir aracına bir güncelleme yapardı."

"Bizim açımızdan artık bu zor görünüyor."

"Yıl içerisinde gelişmek için belirli bir bütçeyi korumak zorundasınız çünkü zamanla daha çok şey öğreniyorsunuz ve sürekli bir şeylere uyum sağlamanız gerekiyor. En büyük zorluk şimdiye kadar bu oldu." dedi.

Ferrari geçtiğimiz yıl takımlar şampiyonasında üçüncü oldu ancak üst üste ikinci yılında hiçbir galibiyet alamadı.

Takım 2022 sezonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile yarışmaya devam edecek.

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