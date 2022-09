Ferrari, Fiorano'da test ettiği tabanını antrenmanlarda kullanabilir

İtalyan ekip, Singapur GP öncesinde Fiorano'da piste çıkarak bir çekim günü düzenledi. Bildiğiniz üzere, Ferrari, Rus marka Kaspersky ile yollarını ayırdı ve Bitdefender ile anlaştı. Bu sponsorluk anlaşması için bir çekim yapılması gerekiyordu ve Ferrari, bu fırsatı iyi değerlendirdi.

Ferrari, yeni sponsoruyla bir çekim günü düzenledi ve söylentilere göre, Carlos Sainz F1-75 ile 20 Eylül Salı günü Fiorano'da piste çıkarak yeni bir taban denedi.

Scuderia, Marina Bay Pisti'nde yarınki antrenman seanslarına hazırlanıyor ve henüz bu yeni taban araca takılmadı.

Şu ana kadar pit yolunda sadece İtalya GP'de kullanılan taban görüldü ama bu günün sonunda, İtalya GP'de kullanılan taban araçtan söküldü ve götürüldü. Fiorano'da denenen yeni tabanı yarın F1-75'te görebiliriz.

Monza'nın ardından gelen 3 haftalık ara, Ferrari'nin fikirlerini ve güncellemelerini düzenlemesine, toparlamasına yardımcı oldu. Bu güncellemelerden bazılarını yarınki antrenman seanslarında araçta görmeyi bekliyoruz.

20 Eylül'deki çekim gününde yeni tabanı test eden Sainz, geri bildirimlerde bulundu. Aslında bu sürüşe "çekim günü" demek de doğru olmaz çünkü çekim günlerinde 100 kilometre boyunca sürüş yapabiliyorsunuz.

20 Eylül'de yapılan çekimde ise sadece 15 kilometreye izin vardı, yani Sainz, Fiorano'da sadece 5 tur atabildi. Dolayısıyla bu sürüş seansına daha çok "demo test" denebilir.

Carlos Sainz pictured at Fiorano with the F1-75 during the "demo test" for the launch of the Bitdefender sponsor

Photo by: Ferrari