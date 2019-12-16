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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Wolff'un F1'in başına geçmesini veto edecek

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Ferrari, Wolff'un F1'in başına geçmesini veto edecek
16 Ara 2019 14:11

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, Toto Wolff'un Formula 1'in başına geçme kararı alması halinde bunu veto edeceklerini söyledi.

Liberty Media’nın, Toto Wolff’u Mercedes’ten ayrılıp mevcut CEO Chase Carey’nin yerine gelmesi konusunda zorladığına inanılıyor.

Son dönemde bu konu hakkında bolca spekülasyon çıktı ve haberler hiçbir zaman tamamen reddedilmedi.

Wolff şu anda Mercedes'in hissedarlarından birisi ve bu yüzden bazı takımlar, Wolff'un Formula 1'in CEO'su olmasına sıcak bakmıyor.

Ferrari'nin böyle bir kararı veto etme hakkı var ve İtalyan şirketin CEO'su Louis Camilleri, bu hakkı kullanabileceklerini doğruladı.

Camilleri, "Son yıllarda Formula 1'de bir takımda aktif ve önemli bir role sahip olan herhangi birinin Formula 1'de sorumluluk alması herkes için bir çıkar çatışmasına yol açar."

"Wolff, F1'e liderlik ederse bu iyi olmaz. Eğer Binotto, Chase'in yerini almak isteseydi padoktakiler bundan memnun olmazdı."

"Bizim açımızdan veto son çare yolu. Bununla karşı karşıya kalırsak, pozisyonumuzu Liberty'dekilere net bir şekilde açıklarız."

“Chase Carey şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardı. Sonuçta gerçekten eğlence dünyasından çıkan bir isimdi ve Formula 1'de geçmişi yoktu."

“Bir CEO’ya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum çünkü halka açık bir şirket. Aslında eğlence sektöründe tecrübeli bir CEO'ya ihtiyacımız var." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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