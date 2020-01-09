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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Wehrlein'la çalışmaya devam edeceğini doğruladı

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Ferrari, Wehrlein'la çalışmaya devam edeceğini doğruladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Oca 2020 07:47

Ferrari, Mercedes'in eski genç yeteneği Pascal Wehrlein'in yeni Ferrari simülatöründe görev almaya devam edeceğini açıkladı.

Manor ve Sauber ile Formula 1'de yarışan ve daha sonra F1'den ayrılan Pascal Wehrlein, 2019 sezonunda Ferrari'nin gelişim pilotluğunu yapmış ve simülatörde vakit geçirmişti.

2020 için adı Haas takımı ile anılıyordu ancak Amerikalı ekip, sonunda tercihini mevcut pilotlarından yana kullanınca Wehrlein da Ferrari'nin simülatör pilotu olarak kalmayı kabul etti.

Ferrari, 2020 ve sonrası için yeni bir simülatör hazırlığındaydı ve bu simülatörün hem güncellemeler hem de ayarlar konusunda son derece önemli olacağı düşünülüyor.

Wehrlein, görevi kapsamında bu simülatörde bolca vakit geçirecek.

F1'e konuşan takım patronu Mattia Binotto, "2020'de simülatörümüzde deneyimli sürücüler çalışacaklar. Pascal Wehrlein bizimle kalacak. Formula 1'de yarışmayan ancak uzun yıllar boyunca simülatörde görev almış sürücülerimiz de olacak. Hepsi takıma iyi şekilde entegre olmuş durumdalar ve simülatörün giderek daha önemli hale geldiğini biliyoruz.  Bu yüzden bu alana yatırım yapıyoruz." dedi.

Ferrari CEO'su Luis Camilleri ise yeni simülatör üzerindeki çalışmaların davam ettiğini söyledi.

“Yatırım yapmaya hazırız. Neyse ki otomotiv alanındaki başarılar sadece personele değil, aynı zamanda altyapıya da yatırım yapmanıza izin veriyor. Örneğin yeni bir simülatör inşa ediyoruz. "

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Pascal Wehrlein, tester e pilota di sviluppo, Ferrari

Pascal Wehrlein, tester e pilota di sviluppo, Ferrari
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, pilota di sviluppo, Ferrari

Pascal Wehrlein, pilota di sviluppo, Ferrari
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
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Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
4/8

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
5/8

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
6/8

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pascal Wehrlein
Takımlar Ferrari Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Francesco Corghi

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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