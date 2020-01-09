Ferrari, Wehrlein'la çalışmaya devam edeceğini doğruladı

Manor ve Sauber ile Formula 1'de yarışan ve daha sonra F1'den ayrılan Pascal Wehrlein, 2019 sezonunda Ferrari'nin gelişim pilotluğunu yapmış ve simülatörde vakit geçirmişti.

2020 için adı Haas takımı ile anılıyordu ancak Amerikalı ekip, sonunda tercihini mevcut pilotlarından yana kullanınca Wehrlein da Ferrari'nin simülatör pilotu olarak kalmayı kabul etti.

Ferrari, 2020 ve sonrası için yeni bir simülatör hazırlığındaydı ve bu simülatörün hem güncellemeler hem de ayarlar konusunda son derece önemli olacağı düşünülüyor.

Wehrlein, görevi kapsamında bu simülatörde bolca vakit geçirecek.

F1'e konuşan takım patronu Mattia Binotto, "2020'de simülatörümüzde deneyimli sürücüler çalışacaklar. Pascal Wehrlein bizimle kalacak. Formula 1'de yarışmayan ancak uzun yıllar boyunca simülatörde görev almış sürücülerimiz de olacak. Hepsi takıma iyi şekilde entegre olmuş durumdalar ve simülatörün giderek daha önemli hale geldiğini biliyoruz. Bu yüzden bu alana yatırım yapıyoruz." dedi.

Ferrari CEO'su Luis Camilleri ise yeni simülatör üzerindeki çalışmaların davam ettiğini söyledi.

“Yatırım yapmaya hazırız. Neyse ki otomotiv alanındaki başarılar sadece personele değil, aynı zamanda altyapıya da yatırım yapmanıza izin veriyor. Örneğin yeni bir simülatör inşa ediyoruz. "