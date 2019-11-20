Ferrari: "Viraj performansı olarak neredeyse Red Bull'u yakaladık"

Yaz tatilinden sonra arka arkaya altı pole pozisyonu kazanan Ferrari, son iki yarışta pole pozisyonu almayı başaramadı ve Brezilya'da yapılan sıralama turlarıyla yarışta, antrenman turlarına kıyasla -düzlüklerde- daha yavaştı.

İlginç şekilde Red Bull, hafta sonu boyunca Honda motoruyla çok hızlılardı ve hem Ferrari hem de Mercedes'i şaşırttılar.

Ferrari'deki bu düzlük hızı eksikliği, bazı kesimler tarafından arka arkaya FIA tarafından gönderilen teknik direktiflere bağlandı ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, araç ayarlarından ötürü düzlüklerde daha yavaş olduklarını söyledi.

Binotto, "Kesinliklikle Red Bull-Honda hızlıydı. Tur boyunca hızlılardı, düzlüklerde de hızlılardı."

"Bu durumu analiz etmemiz gerekiyor ama sıralama turları performansımızı karşılaştırırsak, yol tutuş sınırlı olduğunda neredeyse aynı seviyedeydik. Hatta düzlüklerde de çok yakındık. Bu yüzden bunun seçtiğimiz aero ayarlar arasındaki bir dengeyle ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Belki de ilk kez, yol tutuş sınırlı olduğunda onlara yakındık. Bu da farklı bir araç ayarı anlayışına yöneldiğimizi gösteriyor, virajlarda avantaj sağlıyor." dedi.

Binotto, Amerika'daki yarışta takımın ayarlarda yanış yöne gittiğini ve bu yüzden Pirelli lastiklerinde sorun yaşadığını belirtti.

"Brezilya'daki durum Meksika'yla ve önceki yarışlarla benzerdi. Yarışta hâlâ tempo eksikliğimiz var, çok olmasa bile var. Fakat önce kalmamız için ihtiyaç duyduğumuz bir fark."

"Sebastian rahat bir üçüncülüğe sahipti, en azından bir Mercedes ve bir Red Bull'dan daha hızlıydı. Charles'e bakarsak 14. sıradan podyuma çıkacaktı, bu yüzden yarış kesinlikle iyiydi."

"Austin'deki yarış bizim için kesinlikle çok kötüydü ve bunu açıklamak zor. Diğerleriyle bağlantılı değildi. Neler olduğu net değil ama kesinlikle aracın dengesi doğru değildi. Sürücülerimiz lastikleri ısıtma konusunda sorun yaşadı çünkü onlara gerekli enerjiyi vermekte zorlandılar. Bu yüzden ayarlar ve lastiklerle ilgiliydi."