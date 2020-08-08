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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi

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Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 10:33

Ferrari, Sebastian Vettel’in cuma günü yaşadığı sorunun ardından 70. Yıl Dönümü GP için her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi.

Vettel, cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, sızıntı olan aracını pistin kenarına çekmek zorunda kalmıştı. Seansın bitimine saniyeler kala yapılan açıklamada, bunun bir motor sorunu olduğuna yer verilmişti.

Ferrari, bu sorunun ardından Vettel'in aracındaki güç ünitesinin değiştirileceğini ve arızalı parçaların daha fazla analiz için Maranello'ya gönderileceğini açıkladı.

Silverstone'daki son antrenman seansının başlangıcından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan FIA, Vettel'in yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiğini açıkladı.

Ancak Ferrari, sorunun ardından ihtiyatlı davrandı ve tedbir amaçlı Charles Leclerc'in de bu üç ünitesini değiştirdi.

Bir Ferrari sözcüsü, "Dün Seb'in aracında meydana gelen motor arızasının ardından, önlem olarak Charles'ın güç ünitesini de değiştirdik."

"Yönetmeliklerde izin verilen parça sayısını aşmadığımız için ceza almayacağız." dedi.

Bu, hem Vettel hem de Leclerc'in henüz beşinci yarışta ikinci motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiği anlamına geliyor.

Red Bull sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon da bu hafta sonu Honda'nın ikinci güç ünitesine geçiş yaptılar.

Tüm parçalar, 2020 sezonu boyunca gelişimin dondurulmasından ötürü çıkarılanlarla aynı teknik özeliklere sahip olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Luke Smith

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