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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık

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Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 09:22

Ferrari, son yarışların ardından sorun olduğunu düşünmesi halinde Sebastian Vettel'in şasisini değiştirmeye açık olduklarını belirtti.

Sebastian Vettel'in kötü geçen sezonu Silverstone'da ikinci yarışta da devam etti ve Alman pilot, ilk onun dışından başladığı yarışı puansız kapattı. Vettel, takım arkadaşı Charles Leclerc'in iki kez podyuma çıktığı ve dördüncü olduğu sezonu 13. sırada götürüyor.

Vettel, bu sezon işlerin neden bu kadar kötü gittiğini açıklayamıyor ve takım patronu Mattia Binotto, eğer Alman pilota yardımcı olacaksa şasi değişikliğine açık olduğunu söylüyor.

Binotto, "Bu, en azından henüz tartışmadığım bir şey. Takım içerisinde yapmamız gereken tartışmaların bir parçası. Yardımcı olabilecek bir şey varsa, o zaman buna açığız. Neden olmasın ki?"

"Yardım edebilmek adına yapabileceğimiz her şey hem bizim hem de Sebastian için önemli. Takım ve sürücü açısından sonraki yarışlarda daha iyisini yapmaya çalışmak önemli. Yani buna açığız."

"Bu konuyu tartışmayı ve karar vermeyi takım ile pilota bırakıyorum." dedi.

 

Vettel, neden ilk Britanya GP'den bu yana aracında sınırlı bir gelişim kaydettiğini bilmediğini ancak İspanya'daki bir sonraki yarışın kendisi için bir 'sıfırlama' olmasını umduğunu belirtti.

Vettel, Leclerc'le olan farkın nerede olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: “Aynı yerde iki hafta sonu geçirdik ve geçen cumartesiden bu yana herhangi bir ilerleme kaydedemedim. Çarpıcı olan şey bu."

"Tek tur anlamında bu hafta sonu herhangi bir yargıya varmak biraz daha zor çünkü araçta biraz daha farklı bir yere basma gücü seviyesi seçtik. Tur genelindeki kayıp oldukça benzer görünüyor ve çoğunlukla daha düşük ya da orta hızlı virajlarda zorlanıyorum."

"Bu, üstesinden gelemediğimiz bir şey. Bir hafta içinde bir başka yarış daha olacak ve neyse ki burada değil, başka bir yerde olacak. Bu nedenle neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ama umarım normal tempoya dönebiliriz."

"Bence hem bugün hem de geçen hafta sonu Leclerc'le olan yarışlarımız çok farklıydı. Sürekli trafikte sıkışıp kaldım. İlk virajda spin atmak bana yardımcı olmadı, fakat yarışta karşılaştırma yapabileceğimiz çok az tur vardı. Umarım bir sonraki yarış daha düzgün gider ve daha iyi bir sonuç alabiliriz."

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Romain Grosjean, Haas VF-20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Romain Grosjean, Haas VF-20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
1/6

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
2/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari in Parc Ferme looking at the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Sebastian Vettel, Ferrari in Parc Ferme looking at the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
3/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop
4/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
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Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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