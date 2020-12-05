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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor

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Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
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Ferrari, Sakhir'deki yarış öncesinde Sebastian Vettel'in güç ünitesini değiştirme kararı aldı.

Sebastian Vettel, cuma günkü ilk seansta iyi bir performans gösterse de, ikinci seansta epey zorlanmış ve iki kez spin atmıştı.

Bugün gerçekleştirilen son antrenman seansının bitimine yaklaşık 15 dakika kala Vettel'i pite çağıran Ferrari, henüz açıklanmayan bir sorundan ötürü güç ünitesini değiştirme kararı aldı.

Şimdilik hangi ünitelerin değiştirileceği bilinmiyor ancak yeni ünitelere geçiş yapılmayacak. Bunun yerine Vettel, bu yıl daha önce kullanılan ünitelere geçecek ve herhangi bir ceza almayacak.

Takım şimdi güç ünitesini sıralama turlarına kadar değiştirebilmek için zamana karşı mücadele ediyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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