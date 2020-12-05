Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
paylaşım
yorumlar
Ferrari, Sakhir'deki yarış öncesinde Sebastian Vettel'in güç ünitesini değiştirme kararı aldı.
Sebastian Vettel, cuma günkü ilk seansta iyi bir performans gösterse de, ikinci seansta epey zorlanmış ve iki kez spin atmıştı.
Bugün gerçekleştirilen son antrenman seansının bitimine yaklaşık 15 dakika kala Vettel'i pite çağıran Ferrari, henüz açıklanmayan bir sorundan ötürü güç ünitesini değiştirme kararı aldı.
Şimdilik hangi ünitelerin değiştirileceği bilinmiyor ancak yeni ünitelere geçiş yapılmayacak. Bunun yerine Vettel, bu yıl daha önce kullanılan ünitelere geçecek ve herhangi bir ceza almayacak.
Takım şimdi güç ünitesini sıralama turlarına kadar değiştirebilmek için zamana karşı mücadele ediyor.
Önceki haber
Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!
Sonraki haber
Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Sakhir GP
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
2
1 Ara 2020
What Saved Grosjean's Life?
Slayt Şov
Haberi dinle