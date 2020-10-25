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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

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Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
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Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'in aynı araçlara sahip olmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ferrari ile son sezonunda oldukça zor bir dönem geçiren Vettel, Portekiz GP'de de takım arkadaşının oldukça gerisinde kaldı ve bunun nedenini açıklamakta zorlandı.

Vettel'in yarıştan sonra yaptığı açıklama, Ferrari'nin iki pilota birden eşit araç vermediği düşüncelerine neden oldu.

Ancak Binotto bu iddiaları yalanladı ve Vettel'in, Ferrari'nin takımlar şampiyonasında daha yukarıda yer alabilmesi için oyununu yükseltmesini umduğunu söyledi.

Sky Italia'ya konuşan Binotto, "Seb ve Charles'ın araçları aynı, bu konuda şüphe yok. Samimi bir şekilde Sebastian'ın Imola'da daha iyi bir sıralama geçirmesini ve yarışta neler yapabileceği şeyleri daha fazla göstermesini umuyorum. Charles kesinlikle çok iyi ancak ikinci pilottan daha fazlasını vermesini umuyorsunuz." dedi.

Ferrari, takımlar şampiyonasında 3. sırada bulunan Racing Point'in 33 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

 

Vettel, Portekiz'de 10. olmasının ardından yaptığı açıklamada bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Yarışın ardından RTL'ye konuşan Vettel, Leclerc'in bu kadar geride kalması karşısında bazı şeylerden şüphe duyduğunu ifade etti.

Vettel, "Bir taraftan memnunum çünkü iyi bir yarış çıkardığımı hissediyorum. İlk başta zorlandım, pozisyonlar kaybettim. 2 ya da 3 defa aracı neredeyse kaybediyordum. O andan sonra iyi bir yarış çıkardım."

"Ancak diğer taraftan, diğer aracın çok daha hızlı olduğu açık. Nerede zaman kaybediyorum? Hep aynı yerlerde zaman kaybediyorum. Bunu verilerde görebiliyorum. (Leclerc'in nerede hızlı olduğunu) Bunu ancak aptallar bunu anlayamazlar ancak ben tamamen aptal mıyım? Bundan emin değilim."

"Bir noktada şanslı olup, sınıra ulaşmanız lazım. Ben asla o sınıra ulaşamıyorum ve sadece çok fazla zorlanıyorum. Garajın diğer tarafında ise her şey çok daha kolay görünüyor."

"Kendime ve kendi işime bakmalıyım ancak tabii ki olanlar acıtıyor. Kendi beklentilerim, dışarının beklentilerinden daha yüksek."

"Şu anda tüm bu söylenenleri pek takmıyorum. Ancak araç içerisinde bu durumu yaşamak çok zor çünkü aşırı hırslıyım ve daha fazlasına açım." dedi.

Yardımcı editörler: Giacomo Rauli ve Maria Reyer

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Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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