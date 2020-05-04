Ferrari, Vettel'i takımda tutmak için iki yıllık anlaşma önerecek!

La Gazzetta dello Sport bundan birkaç hafta önce Sebastian Vettle'in Ferrari'den aldığı tek yıllık kontrat teklifini geri çevirdiğini öğrenmişti.

İddiaya göre çok yıllık bir anlaşma isteyen Vettel'e önerilen para tek yıl için 12 milyon euroydu.

Ferrari'nin Vettel'in bu kararı sonrası ne yapacağı merak konusuydu ve F1-Insider.com, Ferrari'nin yeni bir hamle daha yapmayı planladığını öğrendi.

Ralf Banch imzalı habere göre Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Vettel'i takımda tutabilmek için en az iki yıllık bir sözleşme yapmayı istiyor ve sözleşmesinde (gerektiği takdirde) bir uzatma opsiyonu da olacak.

Fakat maaşının daha önce kazandığı 30 milyon euro'ya kıyasla büyük oranda azalacağı ve bu konuda, ilk teklife kıyasla büyük bir farklılık olmayacağına yer verildi.

Habere göre Vettel, Ferrari'nin ilk seçeneği olarak kalmaya devam ediyor.

Eğer Vettel'le anlaşma sağlanamazsa yeri için potansiyel iki aday Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz olacak.

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