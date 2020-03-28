Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Haberler

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"

paylaşım
yorumlar
"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Mar 2020 15:26

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ferrari, Sebastian Vettel'e daha düşük maaşlı yeni bir kontrat önerdi.

Ferrari ile 2017 yılında yeni bir anlaşma imzalayan Sebastian Vettel'in anlaşması bu sezonun sonunda sona eriyor. Üç yıllık sözleşme kapsamında Alman pilot yaklaşık 100 milyon doları cebine koymuş oldu.

Geçen sezon Vettel için pek de iyi bir yıl değildi ve yaptığı bazı hatalar ile gündeme geldi. Vettel'in iyi performans gösterdiği yarışlar da vardı ancak genel olarak beklentilerin altında bir yıl geçirdi.

İtalyan ekip Leclerc'in anlaşmasını 2024'ün sonuna kadar uzatırken, Vettel'in sözleşmesi şimdiye kadar uzatılmadı.

Maranello merkezli ekibin Vettel'in yerine başka bir ismi geçirebileceği konuşuluyordu ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto pek çok kez takımın ilk tercihinin Vettel olduğuna dikkat çekiyordu.

SkySports İtalya'nın haberine göre Ferrari, Vettel'e yeni bir sözleşme teklif etti. 

Habere göre bu teklif sadece 2020 yılını kapsıyor ve Vettel'in kazancı büyük oranda azalmış durumda. Önerilen tam boyutunun tam olarak ne kadar olduğu henüz biliniyor.

Şimdi kararın Vettel'e ait olduğu düşünülüyor. Ancak Vettel başka bir takıma gitmeyi ya da emekli olmayı seçerse, yerine Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz isimlerinden birisinin getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alfa Romeo Racing Orlen sürücüsü Antonio Giovinazzi'nin adı koltuk için anılsa da, Ferrari kendisini seçenekler arasında görmüyor.

Vettel, 2015'ten beri Ferrari ile yarışıyor. Bu süreçte 14 yarış kazandı ve toplamda 54 kez podyuma çıktı.

Sonraki haber
Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"

Önceki haber

Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Tomasz Kaliński

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
75 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"

40dk
2
Formula 1

Coulthard: "Yarışlar yakında seyircisiz şekilde başlayabilir"

1s
3
Formula 1

Binotto: "Antrenmanlar iptal edilebilir ya da sezon Ocak ayında bitebilir"

4
Formula 1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"

6dk
5
Formula 1

Briatore: "2007'de Alonso'ya McLaren'a gitmemesini söyledim"

Son Videolar

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Son Haberler

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"
F1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"

Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"
F1

Briatore: "Crashgate olayında masumdum ve bu kanıtlandı"

F1 tarihinde bugün: 28 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 28 Mart

Coulthard: "Yarışlar yakında seyircisiz şekilde başlayabilir"
F1

Coulthard: "Yarışlar yakında seyircisiz şekilde başlayabilir"

“F1, küçük takımları korumalı”
F1

“F1, küçük takımları korumalı”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.