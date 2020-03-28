"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"

Ferrari ile 2017 yılında yeni bir anlaşma imzalayan Sebastian Vettel'in anlaşması bu sezonun sonunda sona eriyor. Üç yıllık sözleşme kapsamında Alman pilot yaklaşık 100 milyon doları cebine koymuş oldu.

Geçen sezon Vettel için pek de iyi bir yıl değildi ve yaptığı bazı hatalar ile gündeme geldi. Vettel'in iyi performans gösterdiği yarışlar da vardı ancak genel olarak beklentilerin altında bir yıl geçirdi.

İtalyan ekip Leclerc'in anlaşmasını 2024'ün sonuna kadar uzatırken, Vettel'in sözleşmesi şimdiye kadar uzatılmadı.

Maranello merkezli ekibin Vettel'in yerine başka bir ismi geçirebileceği konuşuluyordu ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto pek çok kez takımın ilk tercihinin Vettel olduğuna dikkat çekiyordu.

SkySports İtalya'nın haberine göre Ferrari, Vettel'e yeni bir sözleşme teklif etti.

Habere göre bu teklif sadece 2020 yılını kapsıyor ve Vettel'in kazancı büyük oranda azalmış durumda. Önerilen tam boyutunun tam olarak ne kadar olduğu henüz biliniyor.

Şimdi kararın Vettel'e ait olduğu düşünülüyor. Ancak Vettel başka bir takıma gitmeyi ya da emekli olmayı seçerse, yerine Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz isimlerinden birisinin getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alfa Romeo Racing Orlen sürücüsü Antonio Giovinazzi'nin adı koltuk için anılsa da, Ferrari kendisini seçenekler arasında görmüyor.

Vettel, 2015'ten beri Ferrari ile yarışıyor. Bu süreçte 14 yarış kazandı ve toplamda 54 kez podyuma çıktı.