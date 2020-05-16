"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklfi etmedi"

İddianın kaynağı Mark Hughes ve Scott Mitchell imzalı The Race haberi.

Habere göre Ferrari, 2021 için Vettel'e yeni sözleşme teklif etmedi çünkü zaten Vettel'le devam etmek istemiyorlardı. Ayrıca Carlos Sainz ile Ferrari arasındaki görüşmelerin kış aylarında yapıldığı ve İspanyol pilotun anlaşmayı kabul ettiği iddia ediliyor.

Bu, McLaren patronu Zak Brown'ın sözleriyle de desteklenen bir iddia. Çünkü Brown, kışın Sainz ile Ferrari'ye gidebileceği konusunda konuştuklarını söylemişti.

The Race'in kaynakları, Vettel'e teklif yapılmadığını çünkü, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun 2019 sezonunda Vettel/Charles Leclerc ikilisinin yaşadığı temaslardan/ilişkiden memnun olmadığını ve bu yüzden Vettel'le yola devam etmemeye karar verdiğini iddia ettiler.

Bu yüzden de Vettel'le 2020 sonrası için hiçbir zaman görüşme yapılmadı.

Leclerc'in sözleşmesi Aralık ayında 2024 sonuna kadar uzatılmıştı. Aynı dönemde Ferrari, Sainz'la görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca aynı dönemde Daniel Ricciardo da Ferrari ile görüştü ancak Ferrari, tercihini en başından itibaren Sainz'dan yana kullandı.

Ferrari, Vettel ile yollarını ayırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Alman pilotla devam etmek istediklerini fakat Vettel'in kendi tekliflerini reddettiği gibi bir cümle kurmadı ya da böyle bir imada da bulunmadı.

Binotto ertesi gün Vettel'le hedeflerinin "ortak" olmadığını iddia etti.

Bu, Vettel'in kendi şartlarıyla Ferrari'de kalmak istediği şeklindeymiş gibi algılansa da, Ferrari zaten yollarını ayırma kararı almıştı.