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Formula 1 / Son dakika

"Ferrari, Vettel'e yardım konusunda daha fazlasını yapmalıydı"

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"Ferrari, Vettel'e yardım konusunda daha fazlasını yapmalıydı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 Oca 2019 11:00

Ferrari'nin eski test pilotu Luciano Burti, eski takımının 2018 sezonunda Sebastian Vettel üzerindeki baskıyı azaltma konusunda yeteri kadar iyi iş çıkarmadığını düşünüyor.

Vettel'in 2018'deki şampiyonluk mücadelesi, Almanya GP'de lider giderken pist dışına çıkmasının ardından istikrarlı bir şekilde düşüşe geçti.

Autosport'un podcasti için konuşan Burti, Ferrari takım patronunun Vettel'in daha fazla hata yapmasının önüne geçebileceğini ancak bunu yapmadığını düşünüyor.

Burti, "Gerçekten küçük bir hataydı ve yanlış zamanda, yanlış yerde olduğu için şanssızdı. Sonucu ne yazık ki büyük oldu."

"O andan sonra, Jean Todt gibi birisi takım patronu olsaydı onu daha iyi idare edebilirdi. Bence, Vettel o hatasından sonra tek başına savaşmak zorunda kaldığını hissetmiş olabilir."

"O baskıyı hissettiğiniz an, yarış pilotu olarak hep 'Bir sonraki tur, bir sonraki virajda hata yapamam' şeklinde düşünmeye başlarsınız. Bunu bir kere düşündüğünüzde, artık her şey bitmiştir."

"Onun böyle bir şey yaşadığını düşünüyorum. O, büyük bir şampiyon olsa da aşırı insancıl. Bu tür hislere kapıldığınızda iyi olmaz."

"Kendi başınaydı. Jean gibi birisi olsaydı onun için fark yaratırdı çünkü 4 kez şampiyon olan bir pilotun bu kadar fazla, bazen aptalca hata yapması normal değil." dedi.

Jaguar ve Prost takımlarıyla F1'de mücadele eden Burti, 2002 ile 2004 yılları arasında Ferrari test pilotluğunu yapmıştı.

Burti, Ferrari'nin Maurizio Arrivabene liderliğinde yeteri kadar etkili olamadığını düşünüyor.

Burti, "Ferrari, Jean'ın olduğu döneme göre liderlik konusunda biraz gücünü kaybetmiş olabilir."

"Stefano Domenicali ile çalıştım. O gerçekten iyi bir insandı. Onun takım patronu olduğu dönemde takım nasıldı bilmiyorum ancak o ayrıldıktan sonra Ferrari bir daha eski ritmini bulamadı."

"Orada olduğum dönemde, Arrivabene'yi Phillip Morris'te olmasından dolayı biraz tanıyordum. Bana göre o iyi bir lider değildi çünkü sempatik değildi. Bize karşı hem mesafeliydi. Bunun nedenini hiç anlamadım." dedi.

Maurizio Arrivabene, Ferrari Team Principal

Maurizio Arrivabene, Ferrari Team Principal

Photo by: Jean Petin / Sutton Images

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Seri Formula 1
Pilotlar Luciano Burti , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Edd Straw

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