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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'den yanıt almadan diğer seçeneklere yönelmeyecek

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Ferrari, Vettel'den yanıt almadan diğer seçeneklere yönelmeyecek
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 May 2020 20:18

Auto Bild ve La Gazzetta dello Sport, Ferrari'nin Sebastian Vettel'e sunulan son anlaşmayı reddetmesi halinde Ferrari'nin B planına yöneleceğini iddia etti.

Vettel'in Ferrari ile sözleşmesi 2020 sezonundan sonra sona erecek ve taraftarlar şimdiye kadar yeni bir sözleşme imzalamadı.

Alman pilot, önemli bir maaş kesintisini içeren ve sadece bir yılı kapsayan ilk sözleşme teklifini "şaka gibi" şeklinde yorumlayarak geri çevirdi.

Ancak La Gazzetta dello Sport ve Auto Bild'e göre Ferrari, Alman pilota ikinci bir teklifte daha bulundu.

Bu iki kaynağa göre Ferrari, Alman pilotun isteğinin aksine ücreti yukarıya çekmeye yanaşmadı ve Vettel'e senelik 12 milyon euro'dan iki yıllık anlaşma teklif etti.

Bu, takım arkadaşı Charles Leclerc'in kazandığıyla aynı miktar olacak

Vettel'in bu teklifi de geri çevirmesi halinde tarafların arasındaki görüşmelerin sonlanması ve Ferrari'nin B planı olarak Carlos Sainz'a teklif yapması bekleniyor.

İtalyan basınına göre Ferrari, Vettel'le görüşmeler sonuçlanmadan önce Sainz ve Daniel Ricciardo ile iletişime geçmeyecek.

Antonio Giovinazzi artık bu denklemin dışında kalmış gibi görünüyor.

Norman Fischer ve Franco Nugnes 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Bjorn Smit

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