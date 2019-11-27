Ferrari: “Vettel ve Leclerc, kazanın kabul edilemez olduğunun farkında”

Brezilya GP’nin son bölümlerinde Ferrari ikilisi temas yaşamış ve temas küçük olsa da her ikisi sürücü de yarış dışı kalmıştı.

Binotto, kaza için kameralar karşısında suçlama yapmaktan kaçınmış ancak bunun Maranello’da görüşüleceğini söylemişti.

Abu Dhabi’deki sezon finali öncesinde bir soru-cevap etkinliğinde Binotto, görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusuna, “Evet, görüşme yaptık. Pazar günü yarıştan sonra yaptık ancak sonraki günlerde de yaptık.”

“Hep beraber üçümüz tartıştık ve olan şeyin kabul edilemez olduğunu anladıklarını düşünüyorum. Ve nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Ferrari sürücüleri bu sezon İtalya ve Rusya’da takım emirleri konusunda sıkıntılar yaşamışlardı.

Sochi’deki yüksek tansiyona rağmen Binotto, o yarıştan sonraki hafta sonu Suzuka’da sürücülerin rahat şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini gördüğünü söyledi.

“Gerçek şu ki, birlikte eğleniyorlar. İyi ve uyumlu bir ilişkileri var. Bu belki de okuduklarınızdan veya düşündüklerinizden oldukça farklı. Pist üzerinde çatışma halinde olduklarını düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değil.”

“Örneğin, Rusya’daki tartışmalardan sonra üçümüz Japonya’da bir restorandayken eğlendiğimizi hatırlıyorum. Hatta ne gibi fotoğraflara sahip olduklarını görmek için birbirlerinin telefonlarını almışlardı.”

“Bu her zaman eğlenceli ve birbirleriyle eğlenmeleri çok güzel.”

Binotto ayrıca, sürücülerini “iyi takım oyuncuları” olarak niteledi ve 2019 boyunca Ferrari’nin takım ruhunun güçlendiğine inandığını söyledi.

“Takım ruhunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizden emin olmak için de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yani bu sene takım ruhunu geliştirdik ve bu, gelecek sene için fayda sağlayacak.”